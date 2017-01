El MoraBanc Andorra vol el darrer bitllet per la Copa del Rei

L'equip jugarà al Poliesportiu d'Andorra la Vella on aquesta temporada encara no hi ha pogut guanyar cap rival i de continuar la ratxa acabaria la primera volta invicte a casa. Jugadors com Shermadini ja s'han afanyat a fer una crida a l'afició perquè ompli les graderies i sigui el jugador número sis.

Qui també ha parlat del partit de diumenge a dos quarts de sis de la tarda ha estat l'expresident del BC Andorra, Manel Arajol. Arajol va presidir l'equip en l'única participació en una Copa del Rei. Va ser l'any 1995 i els andorrans van caure per un punt davant l'Estudiantes. Arajol espera que els homes de Joan Peñarroya guanyin diumenge i aconsegueixin el somni.

En l'equip andalús hi ha un vell conegut de l'equip andorrà, el macedoni Vodjan Stojanovski.

El partit davant del Betis serà retransmès pel Carrusel Andorra amb una prèvia que començarà a les 18.10 h.

