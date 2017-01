La importància dels gestos en política

La política també són gestos. I de vegades la carència d'eixos gestos aparella conseqüències. Dos exemples. Les plaques amb noms de franquistes dels carrers d'Alacant. La llei és igual per a tots. Si hi ha un recurs pendent, no pots llevar les plaques perquè això és anar contra la llei i pot passar el que ha passat... Suspensió cautelar d'una retirada en compliment d'altra llei. Finalment s'imposarà eixa postura. Una miqueta de paciència quan eixes plaques feia tants anys que estaven en els carrers haguera evitat l'embolic. Dos, com és possible convocar un acte de presentació d'unes mesures sense convocar als responsables d'eixes mesures? I com és possible fer això invocant l'esperit de l'acord del Botànic? En la Diputació de València sembla que no acaben de tindre clar eixe esperit.

Comentarios