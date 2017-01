El Hospital Provincial no tiene urología

Desde septiembre, el servicio de urología del Hospital Provincial está sin especialista, tras la jubilación de su titular. A la espera de que se resuelva el concurso de traslados, los pacientes deben ser derivados a otros centros del sector.

Ago que no ocurrió con Carmen, que denunicaba su situación en el espacio Estudio de Guardia: "Tengo un quiste en un riñón desde hace unos años y me hago controles anuales, cuando he ido control de citaciones me han dicho que no hay urólogo".

Cuando Carmen fue a solicitar atención en otro centro obtuvo esta le contestaron "que lo podía intentar pero a lo mejor no me atendían porque mi centro de urgencia era el Provincial".

Fuentes del Gobierno de Aragón han confirmado la falta de urólogo en este centro. Una situación que se solventará cuando a un nuevo especialista se le adjudique esa plaza, tras la resolución del concurso de traslados. En cualquier caso, insisten, la información trasmitida a esta paciente no es correcta y debería haber sido derivada a otro centro de su sector: El Grande Covián o el Royo Villanova. Desde la Consejería, nos han asegurado, se pondrán en contacto con Carmen para trasmitirle todos estos datos.

Otros casos

Los pacienes de ginecología y dermatología de Valdespartera, Casablanca y la zona del Seminario están siendo atendidos en el Ramón y Cajal, aunque su centro de referencia es el Hospital Militar. Una situación puntual debida a que la mitad de los facultativos en estas especialidades está en misiones o en situacion de permiso o asuntos propios.

