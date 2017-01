Urgencias alivia la presión

Esta tarde, el Hospital Miguel Servet va a posponer tres operaciones programadas no urgentes. Ayer fueron 13 las que se tuvieron que suspender. Los viernes son días con menor actividad quirúrgica y la presión en las urgencias ha ido aliviándose en los últimos días.

Con todo, en este centro la tres salas de observación continuaban llenas. Esta mañana contaban con 68 pacientes. Además otros seis enfermos estaban en pasillos y cuatro en aislamiento.

En el Royo Villanova, las camas cruzadas también van siendo menos. Hoy hay siete, frente a las 13 de ayer.

El Hospital Militar está también al 100%, ya que, entre la población a la que atiende, hay cinco residendias de ancianos. El centro dispone de solo dos camas libres para emergencias.

La gripe es epidemia en Aragón

Desde ayer, la comunidad ha superado el umbral que determina que está en epidemoa. La cepa predominante es la llamada AH3, coincidente con el de la vacuna suministrada este año.

De momento la incidencia de la gripe es baja , aunque con una tendencia ascendente. La red Centinela de Aragón, integrada por profesionales sanitarios, ha notificado 41 casos entre el 2 y el 8 de enero. 10 en Huesca, 4 en Teruel y 27 en Zaragoza. Además los hospitales han atendido 331 urgencias por este virus. Supone un 2,6% de todas las registradas en esa semana.

El SALUD prevé un incremento de las afecciones por gripe y por eso ha puesto en pre-aviso a algunos pacientes con operaciones programadas en el hospital Clínico para el comiemzo de la próxima semana. Aunque se insiste en que acudan a su cita con el quirófano el lunes y martes, se les avisa de una posible suspensión de su intervención quirúrgica no urgente. una medida preventiva, explican, que se intentará no aplicar. De hecho el Hospital Clinico no ha pospuesto cirugías desde el miércoles.

