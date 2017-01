Los agentes sociales reclaman diálogo a los partidos

Los agentes sociales en Aragón tienen claro que una prórroga de los presupuestos autonómicos sería muy negativa, y piden a los que tienen que aprobar las cuentas de este año que dialoguen. En eso coinciden, aunque algunos ven incertidumbres en el borrador del gobierno, y otros ponen en el tejado de Podemos la situación de bloqueo.

Uno de ellos, el presidente de CEOE Aragón, Fernando Callizo, ponía este curioso ejemplo para explicar que no ve voluntad de acuerdo en la formación morada: "Me da la impresión que incluso si fuese Podemos quien le enviase el borrador de presupuestos al Gobierno de Aragón, no sé si lo apoyarían".

"Exigimos un esfuerzo igual o mayor a todos aquellos que han apoyado al Gobierno en su investidura. Nosotros no podemos entender que una fuerza de izquierda pretenda que los presupuestos salgan con el apoyo de la derecha", ha añadido el responsable de UGT, Daniel Alastuey que pedía un esfuerzo de diálogo por parte de todos.

Desde CCOO Julian Buey ve avances sociales en el borrador, aunque algunos aspectos no le cuadran. "No sabemos si las previsiones de ingresos son realistas, sin incrementar la presión fiscal. Nos preocupa cómo va a ser financiada la renta básica, a la que se ha comprometido el Gobierno", ha explicado Buey.

"Los presupuestos a día de hoy son un arma arrojadiza de tipo político que se están traspasando unos partidos a otros, sin tener en cuenta la opinión de la sociedad, de la calle y de los agentes sociales", ha concluído el presidente de Cepyme, Aurelio Lopez de Hita que lamentaba la imagen que se está ofreciendo.

