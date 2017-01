David Pérez “Una moción de censura me parece imposible y sería un golpe a la democracia”

El año 2017 ha arrancado para David Pérez y para el PP de Alcorcón sin el apoyo de Ciudadanos en el día a día político de la ciudad. Con la continua petición de dimisión de todos los grupos políticos de la oposición por sus declaraciones en el VI Congreso de Educadores Católicos. Teniendo que gobernar en solitario y con la amenaza de una moción de censura en el horizonte político de Alcorcón. Hoy David Pérez estuvo en nuestros micrófonos para hablar de esta situación y otros asuntos. El Alcalde era categórico: “Si yo dimitiera porque los partidos que han perdido las elecciones tienen ansía de poder le haríamos un flaco favor a la democracia.”

El Alcalde declaraba que en el Partido Popular “nadie me ha pedido que dimita. A un Equipo de Gobierno y de Concejales hay que juzgarles por su trabajo. Yo estoy muy orgulloso de mis Concejales. Hemos pasado a crear 1500 empleos al año y hemos pagado 380 millones de euros de deuda. Se está gobernando bien. Que se presenten y ganen las elecciones. ” Y respecto a una moción de censura “Eso sería un golpe muy fuerte a la democracia y a la voluntad popular. Lo veo imposible. ¿Qué haría Ciudadanos pactando con el PSOE o con Ganar?” Y David Pérez decía que “con Ciudadanos quiero recomponer los puentes y el diálogo. Mantengo un contacto habitual con Ciudadanos pero no voy a dar más datos en este aspecto porque concierne a otra persona.” ¿Y con Cristina Cifuentes? “El contacto es habitual. Estas declaraciones desafortunadas se han exagerado mucho y se han utilizado para quitar a un Alcalde. Yo pedí disculpas por mis declaraciones. Pero lo importante es que la ciudad se está gestionando bien.” El Regidor reconocía “que me he arrepentido mucho de estas declaraciones pero lo que más rabia me da es ver como se ha utilizado por parte de muchos partidos políticos. Jamás en mi vida he sido machista.”

Le preguntamos si le causó sorpresa la publicación de esas declaraciones y si pudieran ser fuego amigo “He contemplado que alguien se ha dedicado a rebuscar para organizar esta campaña. En absoluto ha sido fuego amigo. Eso pasará en el PSOE o en Podemos pero no en el PP. En Podemos hubo una campaña En el PP he tenido apoyo. Y dentro del PP de Alcorcón la situación ha producido más unión y estamos ilusionados en nuestro trabajo.” Respecto al proyecto que la empresa Compagnie de Phalsbourg va a llevar en Alcorcón en el Polígono de El Lucero en 75.800 metros cuadrados “Será a finales de este mismo 2017 cuando esté acabado. Es un nuevo Centro Comercial pero con enfoque muy innovador y moderno. Es una inversión muy grande y estamos analizando cuantos puestos de trabajo puede crear para que los vecinos de la ciudad tengan prioridad. Estos proyectos no caen del cielo. Todo esto llega después de muchas reuniones.

