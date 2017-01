Partido a la baja

El partido (Butarque, sábado, 13:00 horas) C.D. Leganés (16º, 16 puntos) frente al Athletic Club de Bilbao (7º, 27 puntos) estará marcado por las numerosas bajas en ambos equipos, que en el ‘Lega’ afectan a todas las líneas (los porteros Serantes y Herrerín, los defensas Bustinza y Rico, el centrocampista Unai López y los delanteros Robert Ibáñez y Koné), pero que en los bilbaínos se han concentrado en defensa (De Marcos, Yeray, Etxeita y Lekue).

Eso no quita para que el encuentro, primero del año en Butarque, sea muy especial por los lazos que en los últimos años unen al ‘Lega’ con el equipo de Ibaigane y porque será el primer enfrentamiento en los más de 88 años de historia pepinera contra el Athletic Club en partido oficial. Nunca han coincidido en Copa del Rey y dado que es el primer año leganense en La Liga y que ‘los leones’ nunca han descendido, la situación es lógica.

Evolución de los lesionados

Dentro de las ya comentadas bajas, la cara y la cruz la representan Alexander Szymanowski y Mamadou Kone. El argentino podría regresar contra los rojiblancos, aunque sería arriesgado dado que su recuperación acaba de producirse, mientras que el costamarfileño ha vuelto a recaer de su lesión de tobillo y estará de baja de forma indefinida y no se descarta su paso por el quirófano, según informa Diario As. El técnico Asier Garitano ha confirmado al rotativo este punto. “Ha tenido una recaída en el tobillo. Hay que ver. Está yendo a especialistas para ver cuál es el mejor tratamiento”, ha explicado a As.

Comentarios