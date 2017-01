Julia Gutiérrez Caba llega a Fuenlabrada con ‘Cartas de Amor’

Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán interpretan ‘Cartas de Amor’, una obra en donde podemos ver el teatro en estado más puro, la palabra hablada. Escrita por A.R.Gurney en 1989 y adaptada y dirigida por David Serrano, nos muestra la historia de amistad y de amor entre dos personas, que a través de la lectura de las cartas enviadas desde la infancia, nos trasladan sus ilusiones, sus fracasos y alegrías, en definitiva, lo que la vida les dio y les quitó.

La actriz ha resaltado la importancia de que la historia se desarrolle a través del género epistolar, porque “lo que escribimos en una carta dice mucho, la letra también, y aquí se ve a dos seres humanos, con sus virtudes y sus defectos y el amor que se tienen desde la infancia”.

Reconoce que, aunque ya no se escriban cartas, la historia llega también a los más jóvenes. “Después de la obra he hablado con jóvenes que la han visto y sí les impacta, sí les llega”, dice Julia Gutiérrez Caba en una entrevista concedida a SER Madrid Sur.

A ella fue Miguel Rellán quien la convenció para interpretar el papel. “Yo en principio estaba un poco reticente, porque el teatro es muy exigente, exige horarios, ensayos… , pero Miguel me dijo que sería una obra especial” y tras hablar con el director, decidió hacerla. Reconoce que el teatro le gusta muchísimo, “como a todos los actores” y en este caso le convenció también el texto. Dice estar encantada con los compañeros que día a día “le hacen la vida más fácil y eso es lo gratificante”. Esta grande de la escena española reconoce no hacer planes a largo plazo sobre proyectos de trabajo, “Ahora estoy con ‘Cartas de Amor’ que tiene todavía muchas representaciones y no voy más allá”.

La obra llega a Fuenlabrada este sábado, 14 de enero a las 20,00 h en el Teatro Tomás y Valiente.

