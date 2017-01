La comisión de Limasa concluye que el modelo 'mixto' de limpieza ha sido "un desastre"

El leonino contrato de Limasa III, la empresa mixta de la capital con un 51 por ciento privado y el resto municipal, ha quedado patente en la comisión de investigación de Limasa.

Las conclusiones de la comisión, aprobadas en su mayoría por la oposición en la última sesión celebrada este viernes, hacen un retrato de una empresa “ineficiente” a la hora de mantener limpia la ciudad, con falta de personal y una flota obsoleta, pero que no sólo no multa a los socios privados, si no que ha de garantizarles por contrato un 2 por ciento de beneficios, amén de un 2,5 por ciento en canon de asistencia técnica aplicable a cada factura.

Desde 2001, Limasa III ha facturado 1.160 millones de euros del ayuntamiento de Málaga; de ellos, los socios privados han ingresado más de 100 millones entre compensaciones económicas para garantizarles beneficios (más de 75 millones de euros), canon de asistencia técnica (24 millones de euros) y beneficios propiamente dicho (6 millones de euros); ingresos a unos socios privados (Seruma, conformada por FCC, Sando y Urbaser) que reconocieron en la comisión de investigación que Málaga "no está limpia".

De las conclusiones del Grupo Socialista, Málaga Ahora, Málaga para la gente y el edil no adscrito Juanjo Espinosa se extrae un contrato que “no responde a las necesidades” de la ciudad, el incumplimiento del pliego de condiciones y, a pesar de ello, unos socios privados a los que no se han sancionado porque supondría penalizar al ayuntamiento de Málaga, es decir: tendría que acabar pagando la multa el consistorio por la obligación de garantizarles el dos por ciento de los beneficios mencionado.

Privados que tampoco han sabido justificar el concepto por el que cobran un canon de asistencia técnica aplicable a cada factura.

También se ha puesto de manifiesto que un tercio de la limpieza viaria se queda sin hacer por falta de personal, ya que cada día libra un tercio de la plantilla de barrenderos y no se sustituye, que cuenta con 237 puestos heredados de familiares de los trabajadores de Limasa y en la que “el comité de empresa ha reconocido que varios partidos políticos en anteriores legislaturas han metido a gente”.

Y una sociedad a la que el ayuntamiento inyectaba más dinero en época electoral y en la que el "control municipal ha fracasado".

De ahí que entre las conclusiones aprobadas por la mayoría del pleno, la definitiva haya sido la de que el sistema mixta, con mayoría privada, ha sido “nefasta”, un “desastre” para la ciudad.

El enchufismo, una leyenda urbana

La visión del concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez (PP), era bien distinta: el edil, visiblemente airado, dijo que estaba “plenamente satisfecho” de que la comisión no hubiera arrojado ninguna irregularidad, y sin embargo hubiera “descabezado” unos cuantos “mitos”, como el enchufismo en Limasa, que a juicio del concejal es una “leyenda urbana” o las irregularidades en torno a la “asistencia técnica”.

Y concluía diciendo: “el teatrillo ha llegado a su fin” porque la comisión “no ha valido para nada”

Cadena SER

Limasa pública o privada

Una sesión que derivó en un auténtico debate entre los grupos municipales sobre si la limpieza debe gestionarse desde el ayuntamiento, a través de una empresa pública o no.

Y no han faltado los ofrecimientos de los distintos partidos al alcalde para apoyar un modelo y otro: el del portavoz de Ciudadanos y presidente de la comisión, Juan Cassá, para poner en manos privadas la sociedad, exceptuando el tratamiento de residuos, y la de su homóloga de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, o el edil no adscrito Juanjo Espinosa, ofreciendo su apoyo a De la Torre para municipalizar Limasa. Las portavoces del PSOE y Málaga para la gente en la comisión, Begoña Medina y Reme Ramos, también defendieron un servicio de limpieza público, con un ahorro cercano a los 10 millones de euros en IVA e insistieron en la capacitación del personal municipal para gestionarlo.

Tan sólo el concejal popular de limpieza evitó pronunciarse acerca del sistema más idóneo. Su grupo votó en contra de cualquier afirmación que supusiera postularse por uno u otrp servicio.

