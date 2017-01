El comercio del centro de Soria se ha rejuvenecido

El número de locales comerciales del centro de la capital prácticamente se mantiene respecto al inicio de la crisis. Si bien hay cierres y nuevas aperturas, frente a los 55 que había antes de la crisis, ahora hay unos 50. El Presidente de Soria Centro, Jesús Muñoz destaca que el comercio se ha rejuvenecido. Asegura que “la media de edad de los comerciantes ya no son 55 años como hace ocho años, ahora hay comerciantes de 30 a 35 años y eso es muy bueno porque el comercio sigue vivo”.

Además el pequeño comercio también se actualiza porque la mayoría de los establecimientos también tiene oferta on line. Como ejemplo el propio establecimiento de Jesús Muñoz, SM Decoración, que abastece de manteles a programas de televisión tan conocidos como Pesadilla en la Cocina o First Dates. “Vendemos manteles, servilletas, etc para equipar hoteles y restaurantes y ellos se pusieron en contacto con nosotros porque vieron que la tienda era atractiva”, explica.

El sector de más auge en los comercios del centro de la ciudad es el textil tanto en ropa femenina como masculina y también el calzado. Muñoz reconoce que la peatonalización del centro y la construcción del parking y el mercado de abastos empiezan a favorecer al pequeño comercio, si bien mientras han durado las obras les ha perjudicado

