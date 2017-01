Ganar fuera de casa, asignatura pendiente del Numancia

Un objetivo claro tiene el Numancia este sábado (Municipal de Anduva, 18.00) ante el Mirandés en la última jornada de la primera vuelta: lograr su primer triunfo a domicilio del curso. Precisamente Anduva es el último campo donde ganó el conjunto rojillo: fue el 24 de abril de 2016, en la jornada 35 de la pasada campaña, con un 0-2, con goles de Regalón y David Concha.

El triunfo además es fundamental al tratarse el Mirandés de un rival directo en la zona baja de la tabla. Instalado en puestos de descenso, 18º, el conjunto burgalés está a 2 puntos del Numancia, por lo que un triunfo soriano ampliaría la renta a 5 puntos, mientras que una victoria local haría al Mirandés adelantar al Numancia, y un empate les dejaría como están y pendientes de los resultados de otros equipos de la parte baja de la tabla.

En Anduva no estará finalmente Manu del Moral. El máximo goleador rojillo, con nueve dianas, no ha podido entrenar con normalidad esta semana debido a unas molestias musculares y, si bien de momento no hay lesión, el cuerpo técnico ha preferido no arriesgar. Así, se une a las bajas de Munir, que debutará el lunes con Marruecos en la Copa de África ante RD Congo, y Luis Valcarce, lesionado

Jagoba Arrasate ha asegurado este viernes en rueda de prensa que confía en cualquiera de los otros dos delanteros (Jairo o Acuña), que tendrán la oportunidad en el once por Del Moral. “Claro que confío en ellos. Ha sido complicado para ambos, porque han tenido pocos minutos, ya que Manu ha acaparado minutos, rindiendo bien y con goles. Pero estoy seguro de que lo van a hacer bien con la oportunidad que tengan, bien uno de titular y el otro de suplente, y estoy tranquilo”, sentenció el técnico, sin desvelar por quién apostará en la punta de ataque.

En la defensa, parece que Dani Calvo y Gutiérrez repetirán como pareja de centrales, toda vez que Regalón y Callens se han quedado fuera de la lista por decisión técnica. Se abren las dudas en el lateral derecho, con Unai Medina ya recuperado y Pedro Orfila rindiendo bien ante la ausencia del vasco, y en la medular, donde Nacho podría tener opciones, quizá por Julio Álvarez.

Comentarios