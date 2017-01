El vallenc avantguardista

Avui descobrim amb Pablo Giori, la figura de Pere Català Pic, un vallenc que li va prendre el pols a la modernitat del seu temps a través de la la psicologia, la publicitat i la fotografia. Disciplines que va desenvolupar de forma professional a Barcelona però que ja va covar al bressol dels Castells. Giori és l'autor d'un llibre sobre aquest català il.lustre que ja es va presentar el mes d'abril, i avui divendres, s'inaugura l'exposició que ell mateix ha comissariat.

Primera època

Amb 12 anys entra ta treballar al Banc Hispano, l’any 1902 i una càmera de fotos li acaba caient a les mans. En un viatge a Roma descobreix que la fotografia era la seva gran passió. Es fa retratista a Valls i poc a poc s’acabarà convertint en el cronista visual del Valls de principis de segle XX fins que la política va trucar a la seva porta i es va capbussar amb el progrés que al seu entendre representava al República.

A l’avantguarda

A la capital catalana es converteix en avantguardista. Coneix món, viatja i és quan fa els anuncis més creatius i potents d ela seva carrera. Ell és qui introdueix la fotografia a la publicitat i popularitza els fotomuntatges. Va investigar en el camp de la psicologia aplicada en la publicitat. Lamentablement el llibre que en va escriure resta inèdit. D’aquest anys ens queden Cartells molt potents com el que il·lustra aquest article. Però de la seva mirada al Valls i a tot allò que el va envoltar en podem veure una bona mostra fins el 12 de març a través d’una retrospectiva a l'històric edifici de la Biblioteca Popular, al Passeig dels Caputxins de Valls.

L’ocàs dels genis

Amb la guerra civil es trenca tota una generació d’artistes, pensadors... que o bé marxen o bé acaben com Català amagats a casa seva i abatuts per la fi de la República entès com a un gran projecte de país. La postguerra la passa amb penúries, escrivint literatura Pere Català Pic viu la primera postguerra escrivint una i acaba recuperant l’empresa familiar P.I.C. (Publicitat Il·lustrada Català) i amb l’ajuda dels seus fills, Francesc Català-Roca, Pere Català i Roca i Maria Àurea Català i Roca, va tirant endavant.

Dels seus fills en podríem parlar però aquesta ja seria ben bé una altra bona mostra.

