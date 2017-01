El pares de la Nàdia declaren als jutjats per les fotografies

A les 9:20 del matí, la mare de Nàdia arribava de la mà del seu advocat, Alberto Martín, i entrava per la porta principal dels Jutjats de la Seu. Marga Garau, que està en llibertat amb càrrecs per un presumpte delicte d’estafa, arribava procedent del seu domicili familiar a Fígols-Organyà on hi ha passat la nit després de la seva arribada des de Palma de Mallorca. L’estratègia del seu advocat serà la de treure ferro a les fotografies de contingut sexual que els Mossos van localitzar durant un escorcoll a un ‘pendrive’. Aquest matí les han vist per primera vegada al jutjat de la Seu perquè el jutge instructor del cas no les va voler traslladar a les parts per evitar la seva filtració.

Hores d’ara la mare està davant del jutge per donar explicacions d’aquestes imatges. Els pares de la nena mantenen que es tracten de les fotografies habituals que fa qualsevol família als seus fills. Les imatges de la seva filla despullada es van fer per veure l’evolució de la malaltia a la pell, a llocs com les aixelles.

El pare de la Nàdia, Fernando Blanco, ha entrat als jutjats a les 11:00 del matí a l’interior d’un vehicle policial per la porta de custòdia dels detinguts. Ha estat traslladat des del Centre Penitenciari de Ponent, de Lleida, a uns 150 quilòmetres de la Seu, d’on ha sortit passades les vuit del matí. Recordem que l’Audiència va denegar el recurs del pare contra l'ordre de presó preventiva pel presumpte delicte d’estafa dictada el passat 9 de desembre.

El jutge vol conèixer les explicacions que els pares donin, per separat, a aquestes imatges i que han donat un gir al cas. Ara també se’ls investiga pels presumptes delictes d’elaboració i tinença de pornografia infantil i per exhibicionisme i provocació sexual, després de veure clars indicis a les fotografies trobades pels Mossos d’Esquadra en l’escorcoll del domicili i del vehivle familiar, entre d’altres.

