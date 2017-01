El Carnaval de Cádiz también se lee

El Carnaval de Cádiz está conmmocionado por el aparante suicidio de un as del punteado, el promotedor componente de una célebre comparsa. El detective Rafael Bechiarelli, con un profundo pasado carnavalesco, regresa a Cádiz, y comienza a indagar. Su investigación, entre noviembre y el carnaval chiquito, le llevará a adentrarse en el mundo de la fiesta gaditana: los ensayos, el concurso, la calle y a encontrarse con multitud de personajes en un mundo lleno de intriga, polémica y rivalidad.

Este es el punto de partida de Carne de carnaval, la primera novela de David Monthiel (Cádiz, 1976), quien debuta en el género con este libro que saldrá a la venta el lunes 23 de enero (sólo un día después de que arranque el concurso oficial del Falla), publicado por la editorial sevillana El Paseo.

"Es una novela negra con el carnaval como inspiración y contexto",

explica el autor. "Parte de mi memoria sentimental con la fiesta y el género negro me sirve para entrar hasta las trancas en situaciones como el concurso, el Patronato, las entradas, con un matiz crítico", describe.

"Mi intención es abarcadora porque, para mí, era necesario para acercarme a la fiesta ofrecer una paleta amplia de personajes como los autores de comparsas, los componentes, los chirigoteros o los periodistas", explica Monthiel, quien niega haberse inspirado en personas reales, aunque algunos personajes puedan tener "claves" coincidentes con algunos rostros conocidos.

Carne de carnaval compartirá pronto escaparate en librerías como la Manuel de Falla, en la plaza Mina de la capital gaditana, donde su dueño, Juan Manuel Fernández, mima los proyectos que tienen que ver con Cádiz. "Hay bastante bibliografía sobre carnaval y está muy demandada, incluso algunos libros como Coros y chirigotas de Ramón Solís están ya agotados y no se pueden localizar", asegura. A la espera de que llegue lo nuevo de Monthiel, el dueño de la librería Manuel de Falla explica que esta Navidad se ha encontrado con dos fenómenos de ventas y ambos tienen que ver con el carnaval.

Por un lado, la agenda de Mr Momo Para que todos los días sean carnaval,, que ha sido uno de los regalos más demandados para los Reyes Magos en Cádiz. Y por otro, en clave narrativa, la nueva novela de Fernando Macías, Yo me enamore de ti por culpa de los carnavales, editada en noviembre de 2016 por Samarcanda. Macías ya había abordado el carnaval en los dos episodios de la novela 'El asesino de comparsistas' y ahora cambia el género negro por el romántico. Toma su título del célebre pasodoble de Juan Carlos Aragón para su comparsa Los Inmortales.

"El carnaval es la inspiración de todo lo que hago", admite sin tapujos. Tras el éxito de su libro de crímenes ambientado en la fiesta, quería cambiar de aires pero terminó en el mismo ambiente carnavalero, aunque con una historia de amor. "El protagonista es un chico que quiere cantar en una comparsa, conoce el amor, pero ella es reacia a todo lo que suene a carnaval y él quiere demostrarle que el carnaval es un auténtico género musical". Ese esfuerzo por convencer a la protagonista es el mismo que comparte Macías por difundir el talento y creatividad del Carnaval de Cádiz.

"Yo creo que no se puede escribir algo ambientado en Cádiz sin hacer referencia al carnaval, porque es algo que lo impregna todo". Es consciente de que muchos de sus lectores no son asiduos a la literatura. "Hay mucha gente que ha llegado a la novela, sólo porque le gusta el Carnaval, así que creo que es posible, de esta manera, atraer lectores, abrir el camino a la literatura a gente que, de otra manera, no lo hubiese hecho. Eso es un premio", explica orgulloso.

Yo me enamoré de ti por culpa de los carnavales ha alcanzado la tercera edición tras el tirón navideño y su autor confía en seguir ganando adeptos ahora que empieza la fiesta. Mientras tanto, Macías no se detiene. El 28 de febrero presentará en el café teatro Pay Pay su nuevo libro MicroCádiz. Microcuentos por Cádiz y su carnaval, escrito a la limón con Cristina Gómez del Álamo. "Es una sucesión de microcuentos, de pequeños tuits que tienen el caranval como referencia".

Juan Manuel Fernández, dueño de la librería Manuel de Falla, palpa cada año la pasión que el carnaval despierta entre sus clientes. "Tengo algunos que viven fuera y sólo vienen a Cádiz una vez al año que me encargan que les reserve todo lo que se ha publicado sobre carnaval es ese año". Hay novelas, pero también textos teóricos como La canción de Cádiz, escritor por Luis García Gil y los investigadores Javier de Castro y Álvaro Pérez.

"Siempre me han interesado los cantautores", explica García Gil, quien tiene escritos varios libros sobre Serrat, Aute o Ruibal, "y quería acercarme al mundo del carnaval y de la comparsa desde el punto de vista de la creación musical". El escritor aclara que no es un "libro complaciente" sobre la fiesta, de hecho, incluye algunas reflexiones críticas sobre la calidad de algunas algunos repertorios o reflexiones de autores como Fernando Quiñones sobre que el carnaval fuera la única gran referencia del caranval en la ciudad.

Estas apuestas literarias, ahora mismo a la venta, y las que están por venir, ofrecen otra vertiente del carnaval como fuente de inspiración, contexto literario y reclamo comercial. El 22 de enero, con el arranque del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de adultos, la pasión volverá a palpitar. Aunque esas ansias se pueden calmar leyendo.

