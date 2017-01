El ayuntamiento destina 755.000 euros al deporte de élite

El Ayuntamiento de Castellón destinará 755.000 euros a los clubes deportivos de la ciudad. El concejal del área, Enric Porcar, asegura que se modificarán los criterios para que todas las entidades opten a las subvenciones en igualdad de condiciones.

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Castellón ha anunciado cambios en los criterios de financiación e inversión de los presupuestos que corresponden al Patronato. El edil del área, Enric Porcar, ha anunciado que el ayuntamiento destinará 755.000 euros en total a los 13 clubes deportivos de élite de la capital de la Plana . Porcar ha asegurado que las subvenciones se repartirán en función de unos criterios tangibles para que todas las entidades deportivas de élite estén en igualdad de condiciones.

Dentro del reparto, el Club Deportivo Castellón se ha quedado sin ayuda económica del consistorio ya que el club albinegro no tiene ningún equipo de élite. El Castelllón no recibe subvenciones municipales desde hace años debido a que no tenía las cuentas a 0 con Hacienda y la Seguridad Social.

El Patronato de Deportes contará con un presupuesto de 6,3 millones de euros en 2017. Una cifra que ha aumentado un 3% respecto al año pasado.

El consistorio destinará 138.000 euros al mantenimiento y conservación de infraestructuras deportivas, 25.000 euros para la adquisición de material deportivo y 141.000 euros para incentivar el deporte base.

