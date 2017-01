Los parcelistas amenazan y el Ayuntamiento sigue trabajando

Ante la amenaza de los parcelistas de radicalizar sus posturas para conseguir servicios, el Ayuntamiento de la ciudad es cauto. Los parcelista se han cansado de esperar medidas y ante ello van a buscar soluciones inmediatas. El portavoz de la comisión Juan Andrés de Gracia indicó que 2016 fue un año perdido y sin avances por lo que para este año esperan avanzar en todas las direcciones para conseguir los servicios que reclaman al consistorio.

Desde el Ayuntamiento siguen trabajando para resolver una seria de cuestiones, y como indica Emilio Aumente, delegado de Presidencia del Ayuntamiento “hay que tener en cuenta las modificaciones que se han ido haciendo en el Parlamento respecto a la Ley de Ordenación Urbanística y lo que tenemos es que entrar en la legalidad y ellos deben saber perfectamente que todo tiene que estar legar para tener esos servicios”.

A su vez, Córdoba Extrarradio hizo público un escrito que afirmaba que: Desde la Federación Córdoba Extrarradio queremos hacer público nuestra sorpresa en la forma en la que el máximo responsable de movimiento ciudadano, Juan Andrés de Gracia, convocó una reunión para valorar y ver que pasos se llevan a cabo para intentar dar una solución al problema de los servicios básicos, la reunión se celebró vetando la participación de la Federación Córdoba Extrarradio, es curioso que la Federación que fue creada por las Asociaciones afectadas no se le de participación, y si se le de participación a una Federación de Asociaciones de vecinos que no ha representado nunca a las barriadas periféricas afectadas.

La Federación Córdoba Extrarradio quiere dejar claro que no comparte ni el método ni las formas que plantea el responsable de movimiento ciudadano para forzar a nuestros políticos a un cambio de aptitud y de esa formar poder llegar a solucionar el problema que sufren los vecinos de las barriadas periféricas, desde la Federación entendemos que ya no queda otra alternativa que no sea tomar la calle con los vecinos afectados.

