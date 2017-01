Va por ti Itzel

El arranque de la segunda vuelta citaba en el Fontes do Sar al Santiago Futsal y a Bodegas Juan Gil Jumilla. Los santiagueses tenían ante sí un partido que bien podría ser una final de no ser por estar todavía en enero, ya que recibían al colista de la tabla, al que podían aventajar en catorce puntos y distanciarse todavía más de los puestos de peligro. Nota emocional antes de empezar el partido, con un detalle del primer equipo a la jugadora del equipo femenino Itzel Cruz, portando camisetas de apoyo en su recuperación tras ser atropellada el pasado domingo.

Pese a unos instantes iniciales de avisos blanquiazules en meta local por medio de Ary Neto y Everton con tiro exteriores que apenas inquietaron a Chema Mella, el dominio y la posesión del balón seria claramente local. Adelantarse en el marcador se antojaba difícil para los de Santiago que, en sus llegadas con peligro al área visitante, se encontraban con un acertado Rafa Luque. Ary Neto salvó bajo palos el primer tanto local al tiro ajustado de Hugo, y Pablo Mel no tuvo fortuna con una magistral volea que se marchó al lateral de la red. Pero a los 9 minutos llegaría el tan codiciado primer gol del partido. Catela inauguraría el luminoso al cruzar un balón desde la frontal del área y colarla por el palo largo del portero. Sólo un minuto después llegaría el segundo tanto santiagués, obra de Santi. Pisada y aguante de Dani Montes ante Rafa Luque, levanta la cabeza y se la pone a Santi al segundo palo para que este no falle y la envíe al fondo de la red. Con la ventaja 2-0 en el marcador se sucederían, una tras otras, las acometidas locales pero el marcador no se movió ya hasta el descanso.

Tras el pase por vestuarios, los palos serían protagonistas de, prácticamente, todo el segundo acto. Hasta en cuatro ocasiones se interpondría la madera entre los visitantes y el gol. Lucas se encontró con el palo el primer minuto del segundo acto. Con el gol de Dani Montes en el minuto 24 se disiparían las posibles dudas, aunque unos minutos después, de nuevo la madera rechazó dos ocasiones del Jumilla, una de Samu y otra de Ary Neto. Cuando el encuentro entraba en los últimos 6 minutos llegarían los tantos restantes del encuentro. Con portero-jugador, Ary Neto hizo el 3-1, al que siguió el 3-2 de Raúl Gómez dos minutos después. Alex Diz anotó el 4-2 con un tiro ajustado dentro del área tras asistirle Armando dentro del área, al que respondió Raúl Gómez con el 4-3. A falta de 2 minutos, Catela le pegaría desde su propia área. Tiro certero que acabó introduciéndose entre los 3 palos para cerrar la primera victoria del año del Santiago Futsal.

Sala de prensa

David Rial, técnico del filial Santiago Futsal que dirigió hoy al equipo debido a la expulsión de Santi Valladares y Mon Barreiro habló del encuentro tras su conclusión “El partido empezó con una nota emotiva, con las camisetas de apoyo a nuestra compañera Itzel, a la que todos le deseamos una pronta recuperación. Ha sido una victoria fundamental para nosotros. En la primera parte estuvimos muy bien, adelantándonos en el marcador y haciendo las cosas bien. Pero en la segunda, la historia de siempre. Volvemos a conceder en un partido que tenemos controlado y que, al final, casi nos empatan. Lo mejor del partido de hoy ha sido el resultado”.

Comentarios