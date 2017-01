La finestra del CEIC Alfons el Vell és un espai on consellers i col·laboradors del CEIC ens parlen, des del punt de vista de la seua respectiva àrea del saber, de temes d’actualitat relacionats amb l’extens treball d’aquesta institució amb més de 30 anys de vida al servei de la societat.

El Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals, CEIC Alfons el Vell, nasqué l’any 1984 com a organisme autònom constituït per l’Ajuntament de Gandia. Els objectius que estatutàriament té marcats són promoure, potenciar i publicar estudis i investigacions d’interés per a la comarca de la Safor; coordinar-se amb altres institucions culturals i assessorar organismes i entitats públiques que ho sol·liciten.

El CEIC Alfons el Vell ha publicat més de dos centenars de títols, corresponents a diversos àmbits del saber; ha convocat beques d’investigació; ha llançat projectes culturals que han obtingut un ampli ressó en la societat; ha editat revistes, mapes, audiovisuals; ha realitzat exposicions i ha promogut el debat i la reflexió social des de posicions rigoroses, obertes i progressistes.

