Hegemonía o resurrección

León mira al Reino de León, escenario de un derbi que no deja indiferencias y que por unas horas agrandará la rivalidad entre los dos máximos representantes del fútbol provincial. La Cultural y la Ponferradina, frente a frente, con un montón de cuentas pendientes y un balón para dictar sentencia: supremacía capitalina o resurrección berciana.

La Cultural reallizó este sábado el último entrenamiento antes del derbi / Carolina Felipe

Desde el pasado 25 de abril de 2010 (1-0, gol de Santi Santos) no se juega un derbi oficial en el estadio culturalista. En este lustro la Cultural pasó de un estado terminal con un recorrido por la Tercera División que le separó dos categorías de su rival a un histórico revolcón que a estas alturas le permite disfrutar de la hegemonía local, en clasificación, en fútbol e, incluso, en porvenir. Es el gran favorito para este partido porque, entre otras razones, juega en su particular teatro de los sueños.

A su fortaleza en el Reino de León apela la Cultural, que ganó sus últimos ocho encuentros al calor de su hinchada donde solo cedió un empate en la jornada inaugural. Desde entonces todos los rivales fueron batidos con autoridad, incluídos el Pontevedra o el Valladolid B, equipos de enjundia en el grupo. Lo hizo con el juego de ataque por bandera, con un estilo muy definido rendido a la posesión de pelota y al talento en los metros finales. ¿Variará su apuesta esta vez?.

De la Barrera sorprendió en el choque de ida con un planteamiento en el que, a través de su defensa de cinco jugadores y un contragolpe voraz, desaborló a la por entonces temida Ponferradina. Ahora está en disposición de recuperar su mejor once en la temporada, aunque el jueves cerró a cal y canto el entrenamiento, como hizo en la víspera del viaje a El Toralín. ¿Apelará nuevamente al factor sorpresa?. Nada es descartable, aunque no se esperan grandes modificaciones salvo que la incertidumbre que rodea a jugadores como Alex Gallar inviten a un movimiento de ficha.

Gallar abrió el marcador en El Toralín / Carolina Felipe

En el choque de agosto Gallar destrozó al cuadro deportivista con sus carreras y precisión en el remate en un partido que empezó a cambiar la historia reciente del fútbol leonés. También la del propio extremo catalán, que podría estar ante sus últimas horas como culturalista. Todo parecía destinado a un adiós en el mismo choque en el que explotó sus virtudes. Pero, ¿está Gallar en las mejores condiciones para afrontar un envite de esta exigencia?

El aficionado recita de memoria el once más habitual, con Zuiverloon e Iván González recuperando una sólida sociedad desde la que el equipo crece, con Yeray y Mario reencontrándose en la sala de máquinas para beneficio de Toni, dispuesto a superar minas para que Colinas y Benja apunten al gol. José León y Jorge Ortí son alternativa.

Pablo Pallarés, en su primer día como deportivista / SD Ponferradina

Si en la Cultural puede abrirse la puerta de salida, la Ponferradina sigue recibiendo a nuevos jugadores. Este sábado presentó en sociedad a Pablo Pallarés y en su once inicial podría dar paso a Ríos Reina, el defensa recientemente incorporado. Y espera al añorado Yuri para poner la guinda a su tranformación. No pone reparos para iniciar su remontada. Sus dos triunfos consecutivos sirvieron para mantenerle a siete puntos del play-off y para no acabar con las dudas en su juego. Buscará en León el triunfo que cambie definitivamente su dinámica.

Pedro Munitis, seguirá fiel a su idea. Tres centrales, dos carrileros sin demasiada proyección, en especial en el costado derecho, Andy, Chavero y Cidoncha para discutir la aparente superioridad del centro del campo del rival y Figueroa en su afán de prolongar su racha goleadora. Las molestias de Menudo dejan abierta la alineación. El equipo blanquiazul se ejercitará a las 10:00 horas y posteriormente viajará a León para concentrarse en el Hotel AC.



Trece puntos y veintinueve goles les separan, pero los derbis a veces no entienden de lógica. Como ilógico hubiera resultado vaticinar años atrás que llegaría un día en el que no habría ningún jugador de la tierra sobre el terreno de juego. Con Viti en el banco y Adán en la enfermería, este Cultural-Ponferradina carecerá de acento propio.

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Guille Vallejo; Bastos, Zuiverloon, Iván González, Forniés; Yeray, Mario Ortiz; Gallar, Toni, Colinas; Benja.

SD PONFERRADINA: Dinu; Nacho López, Xisco, Núñez, Gonzalo, Abel Moreno; Andy, Chavero, Cidoncha, Menudo y Figueroa.

ÁRBITRO: García Gómez (Extremadura).

