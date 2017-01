Directo: Breogán - Cáceres

O CB Breogán recibe este sábado a partir das 8 da tarde no Pazo dos deportes de Lugo ao Cáceres CB, na vixésima xornada da Liga Leb ORO de baloncesto.

O cadro celeste chega ao encontro coa moral alta, tras unha victoria de prestixio a semana pasada a domicilio ante o líder da competición, o Burgos. Con todo, Natxo Lezkano, non se fía do rival, o Cáceres, ao que os celestes lle endosaran a maior diferenza de puntos da historia da LEB no partido da primeira volta.

O Cáceres chega a Lugo na zona media-baixa da táboa, con 8 victorias e 11 derrotas. Os extremeños, nos que milita o exbreoganista Rakocevic, só foron quen de gañar a domicilo na pista do Araberri. Os de Antonio Bohigas suman dúas derrotas consecutivas nas dúas últimas xornadas, ante Lleida e Palencia.

