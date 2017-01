El UCAM quiere reivindicarse ante Unicaja

Unicaja Málaga y UCAM Murcia se enfrentará por tercera vez esta temporada. Ya se vieron las caras en Eurocup, con triunfo murciano en el Palacio y derrota (tras prórroga) en el Carpena. Ahora el choque, dentro de la competición doméstica, servirá también para cerrar la primera vuelta del campeonato este domingo (18:30 horas) en jornada con horario unificado.

El duelo viene precedido de polémica. Desde Murcia no ha gustado que se publicase el supuesto interés del UCAM por el pívot de Unicaja Hamady Ndiaye. Éste no entra en los planes de futuro de la entidad, al menos a corto plazo para sustituir a Soko. No podría jugar Eurocup con el UCAM y además lo que se buscaba era un alero. Quintana denunciaba públicamente que podría tratarse de una filtración interesada desde el propio conjunto malagueño.

El UCAM tratará de reivindicarse ante el Unicaja, para mejorar en la clasificación ACB y arrancar su persecución hacia los puestos de playoff en la segunda vuelta. Ovie Soko es baja para Quintana y vuelve Dejan Musli en el cuadro andaluz.

