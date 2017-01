El govern topa amb el ‘no’ de la oposició i només té el PSC per aprovar els comptes

El govern de Reus es troba en un atzucac. Només té el PSC per aprovar els pressupostos del 2017 després que la resta de formacions a la oposició els hagin girat l’esquena.

Les negociacions amb la CUP i Ciutadans estan trencades. Els primers fa setmanes que no volen saber res del govern perquè denuncien que se’ls ha exclòs del debat pressupostari; els segons tampoc volen ni sentir a parlar-ne d’aprovar uns comtes que continuen derivant diners cap el que consideren ‘una deriva sobiranista’.

Les relacions amb el PP tampoc passen pel seu millor moment. Els comptes del govern, que s’acosten als 110 milions d’euros per aquest 2017, volen incloure un crèdit de 5 milions per a inversions. El portaveu dels popular a Reus, Sebastià Domènech, assegura que ‘no estem disposats a continuar endeutant la ciutat’. A més, critica que ‘algunes partides com les d’alcaldia i promoció de ciutat’ apugin la seva dotació pressupostària. Creu Domènech que ‘s’haurien d’abaixar totes aquelles partides que no tenen a veure amb els serveis a les persones’.

Només queda el PSC

A hores d’ara, l’únic grup que manté obertes les converses amb el govern és el socialista. El seu portaveu, Andreu Martín, assegura que ‘volen veure quina és la darrera proposta del govern’. Diu que ‘estem intentant aconseguir els millors comptes per la ciutat’, però admet que la darrera paraula ‘la tindrà l’executiva local del partit’. Una executiva que, de moment, sembla reticent a donar suport al govern de Carles Pellicer.

Portes obertes

El govern fa el que ha de fer, i diu el que ha de dir. ‘Mantenim les portes obertes al diàleg i no tenim cap línia vermella que no es pugui negociar’, diu Joaquim Enrech, regidor d’Hisenda a l’Ajuntament.

Ara bé, la negativa del PP a abstenir-se fa molt complicada l’aprovació dels pressupostos. Un vot neutral dels populars hauria permès aprovar els comptes amb l’abstenció, també del PSC. El vot en contra del PP obligaria al govern a arrancar un ‘sí’ a Andreu Martín i el seu equip, el que sembla poc probable, tenint en compte que l’agrupació local dels socialistes es troba immersa en un procés d’elecció per a primer secretari després de la marxa de Francesc Vallès del panorama polític reusenc.

El govern vol aprovar els comptes per poder començar a invertir en actuacions en via pública i encarar projectes de cara el final del mandat, com la remodelació de la Plaça de la Puríssima Sang.

