La Generalitat avala que l’Altebrat gestioni l’Hospital Comarcal de Móra d'Ebre

El Delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, assegura als micròfons de la Cadena SER que ja s'està treballant en un consorci format per diferents administracions i que es podria fer càrrec de l'Hospital Comarcal de Móra a partir del 2018.

En una entrevista als micròfons de Ràdio Ebre i Ràdio Móra d'Ebre, el delegat a les Terres de l'Ebre qualifica de ‘poc ètica’ la fórmula que es va fer servir per extraure 4 milions d'euros de l'Hospital Comarcal de Móra per salvar la situació econòmica del Sant Joan de Reus. Assegura que caldria que els diners es retornessin.

Remor de fa temps

Aquesta és una reivindicació que fa temps que els exposem des de la Cadena SER. L'alcalde de Móra, Joan Pinyol, assegurava el passat més d'octubre que hi havia consens al territori ‘per tirar endavant una fórmula mixta que gestionés l'Hospital’. D'aquesta manera es recuperaria la gestió de l'Hospital a l'Altebrat, la confluència entre les comarques de la Ribera, el Priorat i la Terra Alta. Les raons d'aquesta voluntat de canvi de model passen pel descontentament que hi ha vers la gestió que s'està fent des de Reus.

Reus gestiona l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre a través de l'empresa SAGESSA, que també és la gestora d'altres equipaments sanitaris com l'Hospital de Jesús a Tortosa o el CAP de Cambrils, entre molts d'altres. Arran la pèssima situació econòmica que travessa l'Hospital Sant Joan de Reus, el passat estiu, el plenari de la capital del Baix Camp va aprovar sostreure 4 milions d'euros de les reserves econòmiques de l'Hospital de Móra, que havien de servir per millorar les instal·lacions, i reduir el dèficit de l'equipament reusenc. Des de Móra fa temps que es denuncia que ‘no s'està atenent les necessitats de l'Hospital Comarcal’ i les tres comarques de l'Altebrat s'han sumat a la crítica. També ara la Generalitat hi posa cullerada, el que pràcticament podria suposar que l'Ajuntament de Reus perdés la capitalitat sanitària a la Ribera i deixés de gestionar l'Hospital Comarcal de Móra.

