El Quesos Entrepinares se despide de la Copa del Rey

No se repetirá esta temporada la final de Copa que hizo historia en el rugby patrio el año pasado en Zorrilla, ya que el VRAC Quesos Entrepinares cayó en cuartos ante el Alcobendas por 13-27. Reseñable la derrota del VRAC ya que desde 2010 no perdía en Pepe Rojo ante un rival nacional que no fuera el Silverstorm El Salvador, por lo que es comprensible la tristeza que reflejaba el entrenador quesero Diego Merino en rueda de prensa.

El partido comenzó con ensayo transformado de Alfeld en el minuto 10, respondido tres minutos después el conjunto madrileño con ensayo de Íñiguez. Justo antes del descanso Alcobendas cobraba su segundo ensayo (García) y ponía el 13-14 al descanso.

En la segunda mitad los locales no lograron sumar ni un punto en 40 minutos, pero la clave estuvo mediada esa segunda mitad, cuando dos castigos consecutivos tras buenas jugadas de ataque el Quesos eligió intentar sumar pateando a palos, pero en cómoda posición Alfed falló los dos y eso descolocó al conjunto azul. Para colmo de males un ex, Perico Martín, hacía el ensayo en el minuto 61 que ponía el 13-21 y que prácticamente mataba el partido. Al final dos castigos más ponían el definitivo 13-27 que da el pase a semifinal al Alcobendas.

