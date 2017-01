3.500 médicos se han ido de Aragón en los últimos 4 años

3.500 facultativos recién formados han salido de Aragón solo en los últimos 4 años y todas las especialidades médicas tienen en estos momentos pendientes un 20 % de jubilaciones. La presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza califica de "crítica" y "muy preocupante" la falta de especialistas y reclama un Pacto por la Sanidad que estabilice el sistema.

No hay médicos especialistas, las jubilaciones masivas de los últimos años y la salida de los más jóvenes deja en una situación crítica la plantilla de médicos, "pero no es que nosotros no generemos médicos, es que se van a otro sitio", matiza la presidenta Concepción Ferrer.

a por una de las 37 plazas Esther Orera Muchos nervios esta mañana de domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza antes de entrar a las oposiciones a Médicos de Familia, con mucha competencia. Finalmente, 633 personas para 37 plazas. Las últimas oposiciones se convocaron hace 2 años. Antes de entrar en las aulas, los opositores aspiraban, sobre todo, a encontrar su estabilidad laboral y personal pero, también reclamaban más plazas fijas para mejorar la atención sanitaria. Coincidían con las de ingenieros técnicos de mantenimiento en el Salud, a las que se han presentado 106 personas para 8 plazas.

Todas las especialidades médicas tienen un importante cambio generacional para afrontar y el número de jubilaciones todavía va a ser alto en los próximos 4 años. De hecho, "en la mayor parte de las especialidades está por encima del 20% de lo que son sus plantillas", remarca. "Algunas de ellas se han quedado en situación crítica".

Pediatras y Médicos de Familia

Dos de las especialidades que más preocupan son Pediatría y Médicos de Familia. Las cifras cantan por sí mismas. En estos momentos, hay 128 médicos de Atención Primaria que tienen más de 65 años y, en total, con edades entre los 45 y los 65 años, son casi 800.

En Pediatría, una de las especialidades con más demanda; en estos momentos hay 112 profesionales con más de 65 años ;y del tramo que va de los 45 a los 65 son 270.

Con más de 65 años hay 96 especialistas de medicina intensiva, 62 cardiólogos, 55 anestesistas o 57 ginecólogos.

Varias causas

El origen de esta situación es variado. De una parte, la coincidencia en edad de gran parte de los profesionales que crearon los servicios hospitalarios y que ahora, acaban su etapa laboral. Coincide "con los primeros años del MIR, que llenaron los grandes hospitales de especialistas pero todos en 3 o 4 años, con edades muy similares", recuerda la presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza.

De otra, la falta de estabilidad que se ofrece a los recién licenciados. Casi una de cada dos plazas es temporal, interinidad y acumulo de tareas marcan la tónica general. Y, un dato más: el 45% de las plantilla de profesionales no son fijos.

Rebajar la temporalidad

Desde el Gobierno de Aragón recuerdan el esfuerzo por convocar una Oferta Pública de Empleo con más de 1.480 plazas para todas las categorías sanitarias, algo que rebajará al 10 % la temporalidad. Sebastián Celaya, consejero de Sanidad, remarca que "tenemos un compromiso importante con la estabilidad de los trabajadores y últimamente ha habido sentencias europeas que llaman la atención sobre cómo nos estamos comportando en la administración española, sobre todo en la sanitaria, y estamos teniendo problemas para cubrir plazas en hospitales periféricos o en pueblos más aislados".

Pacto por la Sanidad

Además desde el SALUD se ha intentado paliar la falta de profesionales con una bolsa de empleo y prolongando la vida laboral de los facultativos. Pero desde el Colegio de Médicos aseguran que los problemas de la sanidad aragonesa solo se resolverán con un Pacto por la Sanidad, que evite los cambios de rumbo y políticas que implica cada nuevo gobierno "y ese es el problema que tiene la sanidad", critica Ferrer.

Hacen falta medidas a largo plazo porque las carencias son ya muy graves. En Atención Primaria no se cubren las sustituciones, según denuncia Ferrer, y faltan radiólogos, cardiólogos y pediatras.

La situación de los anestesistas es de las más llamativas. "No es un número muy alto y se necesitan muchos porque hay unas renovaciones de plantilla; está por encima del 15% lo que se va a tener que renovar en los próximos 4 años pero, si tenemos en cuenta de que entre el 30 y 40% se ha jubilado, estamos en cifras muy alarmantes" porque "no hay para reponer".

Las consecuencias son claras, según Ferrer, y es el ciudadano quien las sufre, por ejemplo en las consultas, donde las listas de espera de una especialidad "no pueden estar por encima de 3 o 4 meses para que te resuelvan una dolencia; no puede ser". O "una revisión que está programada a los 6 meses, que supere el año", concluye.

Comentarios