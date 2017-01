Errejón defiende en Málaga un Podemos que no se quede en un "partido de protesta"

El Secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha participado en Málaga en su primer encuentro con militantes para debatir su documento de cara al Congreso de Vistalegre frente a las tesis de Pablo Iglesias, donde ha insistido en que "no es el momento" de que Podemos se cierre y trate de resistir como un "partido fundamentalmente de protesta" para pasar a la acción en las próximas elecciones, si no de tomar "la iniciativa y ser útiles", planteando que ya se puede dergoar la ley mordaza, las reformas laborales o el impuesto al sol. Es la principal diferencia, señalaba Errejón, en su visión de Podemos con respecto a Iglesias.

Añadía que "hay que llegar a un acuerdo, pero no sólo satisfacer a la gente convencida".

No obstante, el número dos de la formación morada quería dejar claro que "no hay líneas rojas entre compañeros" ni cuestiones "insalvables", que el debate no gira en torno a seguir juntos, porque van "a seguir juntos", y que es un "orgullo" debatir en abierto y dar un ejemplo de democracia sobre el rumbo del partido.

Errejón ha aprovechado para acusar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de comportarse como "el peor Partido Popular" frente a las protestas por la sanidad "negando que existan las plataformas en defensa de la sanidad y la marea blanca".

El dirigente de Podemos, que participará mañana en Granada en una de esas movilizaciones, llegó a pedir a la presidenta andaluza que "rectifique" en su actitud.

