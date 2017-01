Un empat i gràcies

Era una final per als dos equips, i la sensació que ha donat és que l’UCAM Múrcia ha merescut més, gràcies en part a la segona meitat, on els locals han estat molt superiors. Luismi ha donat vida al Nàstic a la primera part, però el conjunt murcià ha aprofitat la segona meitat per empatar mitjançant Natalio. Els grana han estat inoperants en els segons 45 minuts. A més a més, Uche ha acabat expulsat al veure la roja directa per una entrada a destemps.

L’UCAM Múrcia ha estat qui ha dut la iniciativa en els primers minuts de partit i ha buscat batre la porteria de Reina. En un seguit de córners els de Francisco han volgut fer mal a l’estratègia, allà on més ha acusat els problemes el Nàstic en les darreres jornades. Tot i això, els grana han estat contundents al darrera i no han concedit al rival. També ho ha intentat Tekio després d’una internada per la banda dreta que no ha rematat Luis Fernández per molt poc després que la pilota es passegés dins l’àrea petita del Nàstic. Els grana han estat inoperants en atac durant els primers minuts. Només alguna aproximació de José Carlos i Uche o un penal que ha reclamat Emana han servit per trepitjar l’àrea de Biel Ribas.

Quan millor estava l’UCAM, el Nàstic ha aconseguit avantatja a la sortida d’un corner. El Nàstic ha aconseguit treure or d’allí on més carei, del joc aeri i d’estratègia. Al minut 31, un córner tret per Juan Muñiz a l’interior de l’àrea no ha pogut arribar amb els punys Biel Ribas i la pilota a caigut al segon pal per a Luismi. El remat de l’andalús l’ha refusat en primera instancia Tekio però Luismi no ha perdonat en segona instancia i ha afusellat la porteria local per establir el 0 a 1.

El gol ha canviat la recta final del primer temps. El Nàstic s’ha crescut, ha posat una marxa més i ha buscat la porteria de Biel Ribas. De les botes de Muñiz ha sortit una nova ocasió per al Nàstic en un remat de cap d’Uche que anava al travesser però era invalidada per fora de joc del davanter nigerià. Una primera meitat ha acabat amb un remat desviat d’Achille Emana.

Les sensacions que deixava la primera meitat cridaven a l’optimisme, però ha passat tot el contrari. El Nàstic ha desaparegut i l’UCAM Múrcia s’ha menjats als de Tarragona. Els de Francisco han estat millors en tots els sentits. Ha avisat primer amb un xut de Manu Sánchez als 60 minuts que han marxat fora, i poc després ha arribat l’empat. Al minut 67, una centrada de Morilla l’ha baixat amb el pit Jona i Natalio, que havia entrat de refresc, ha aconseguit l’empat a un gol.

Tot s’ha acabat de complicar poc després. Al minut 71 Uche amb una acció infantil s’ha autoexpulsat després d’una entrada a destemps a un defensor local. L’equip s’ha quedat amb un home menys i ho ha acabat d’acusar.

El monòleg de l’UCAM ha estat constant però no han estat encertats en els darrers metres. Emana sota Pals ha refusat un remat de Natalio que anava dins. Poc després, una doble ocasió de Jona i Collantes han estat apunt de suposar el segon per als murcians.

Al final, Unai Albizua, en un remat al 88 i Hugo Álvarez al descompte han tingut més ocasions per al conjunt murcià que ha buscat el gol de la victòria fins al final. Res a dir d’un Nàstic que ha estat desaparegut en atac i Biel Ribas ha estat un espectador més durant la segona part.

El Nàstic acaba la primera volta com a cuer amb 18 punts. Els grana hauran de fer una segona volta espectacular si volen tenir opcions de permanència.

