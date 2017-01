El Parlamento dijo que la Ley Mordaza no se aplicaría en Euskadi: se han abierto 1.478 expedientes

El 3 de marzo del pasado año el periodista de Argia Axier López publicó en su cuenta de Twitter varias fotografías de la operación policial en la que se detuvo a Naora Ariznabarreta para ser juzgada por haberse encadenado en su día en la autopista A-8 en una movilización contra la ilegalización de Segi. A Axier López le aplicaron la polémica Ley de Seguridad Ciudadana conocida como Ley Mordaza desde su reforma por parte del PP en 2015: la subdelegación del Gobierno le impuso una sanción de 601 euros por realizar las fotografías “sin autorización”.

El caso del periodista de Argia fue el primero en el que se aplicó la Ley Mordaza a un periodista en Euskadi. La Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas condenaron la sanción. El debate llegó al Parlamento vasco que a finales de junio pasado mostró su rechazo a la Ley Mordaza en Euskadi.

PNV, PSE y EH Bildu consensuaron una proposición no de ley por la que el Parlamento vasco se comprometía a que la Ley Mordaza no se aplicaría en Euskadi. “Estando la mayoría política de este Parlamento en contra de esta ley, se adopta el compromiso de que no se aplique”, dice el texto acordado por los tres partidos.

El compromiso político del Parlamento vasco iba más allá de cómo pudiera afectar la Ley Mordaza al ejercicio del periodismo. El parlamentario del PNV, Juan Carlos Ramírez Escudero, afirmó durante el debate parlamentario: “Lo que hemos hecho al firmar esta enmienda ha sido elevar un poco el tiro y en lugar de fijarnos solamente en los periodistas, pensar en el resto de la población que, evidentemente, también sufre las consecuencias de la ley”. El PNV defendía que la Ley Mordaza incluye unas multas "casi impagables" y “cercena todo tipo de libertades, de expresión, de comunicación, y de información, no solo a los periodistas sino también a toda la población”.

Unos días después, el 28 de junio de 2016 el Parlamento vasco trasladó al Gobierno vasco su decisión para que no se aplicara la Ley Mordaza en Euskadi. ¿Qué ocurrió a partir de aquel día? La Ley Mordaza se siguió aplicando con una media de nueve denuncias al día.

Según los datos recabados a través de una solicitud de información pública al Gobierno vasco, desde ese 28 de junio hasta el 31 de noviembre el departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha abierto 1.478 expedientes, la gran mayoría iniciados por la Ertzaintza (1.146), y el resto (332) iniciados por policías locales de toda Euskadi pero después tramitados por la Policía autonómica. Entre esas policías locales hay municipios gobernados por el PNV como San Sebastián (57 expedientes), Sopela (31) o Sestao (29); municipios en manos del PSE como Portugalete (21) o Irún (17); y de EH Bildu como Hernani (5) o Laudio (3).

“¿Qué significa no aplicar la Ley Mordaza?”, se preguntaba Axier López en un artículo publicado en Diagonal el día después de que el Gobierno vasco recibiera la notificación del Parlamento. “La no aplicación generalizada de una ley tan amplia podría acarrear muchas dudas y vacíos legales”, argumenta el periodista que abogaba por que el Gobierno vasco transmitiera a la Ertzaintza los criterios y la formación para no aplicar “los artículos que vulneran derechos básicos, ni la lógica punitiva de la Ley Mordaza”. Hay que recordar que la Ley Mordaza permite imponer sanciones administrativas, que no son delito, y que por tanto no pasan por el control de un juzgado.

Los datos ofrecidos por el Gobierno vasco señalan que algo más de una tercera parte de los expedientes incoados por el departamento de Seguridad Ciudadana (560) están relacionados con actuaciones policiales. La Ley Mordaza se ha aplicado hasta en 335 ocasiones por “faltas de respeto y consideración” con agentes de la policía, y se han impuesto otras 225 sanciones por “desobediencia o resistencia a los agentes” o por una negativa a identificarse.

San Sebastián y Gipuzkoa, a la cabeza en la aplicación de la Ley Mordaza A pesar de que Bizkaia es el territorio vasco con más población, con más de 400.000 habitantes de diferencia sobre Gipuzkoa, es en territorio guipuzcoano donde más se ha aplicado la Ley Mordaza: 691 expedientes abiertos entre el 28 de junio y el 30 de noviembre, frente a los 626 de Bizkaia y los 161 de Álava. Lo mismo ocurre con las capitales vascas. San Sebastián encabeza el ranking con 189 multas, seguida de Bilbao (160) y Vitoria (134). Si echamos un vistazo a los expedientes tramitados por la Ertzaintza pero que han iniciado las policías locales, en San Sebastián han sido 57, mientras que en Bilbao y Vitoria no hay ningún expediente iniciado.

Entre los 335 expedientes abiertos por faltas de respeto, uno de los casos que trascendió fue el de Iván Fernández, un estudiante que tras participar en una manifestación contra la LOMCE fue multado por la Ertzaintza por llevar una camiseta con el las letras ACAB, utilizadas como siglas de All Cops Are Bastards (“Todos los policías son unos bastardos”).

El Gobierno vasco también ha abierto 7 expedientes a los convocantes de manifestaciones o concentraciones y otros 7 por ocupar viviendas o la vía pública. Y por desórdenes graves en la calle se han iniciado otros 85 expedientes.

El artículo que más se ha invocado para sancionar con la Ley Mordaza -en 515 ocasiones- es el 36.16 que castiga a los ciudadanos a los que se ha sorprendido con droga en los bolsillos o consumiéndola en lugares públicos. Llama la atención también el número de expedientes abiertos por portar armas prohibidas o usar armas de modo temerario o intimidatorio: 237.

De las 1.478 expedientes que el Gobierno vasco ha abierto en este periodo, 719 se han resuelto, todos salvo dos, con la imposición de una sanción económica. En la mayoría de los casos, esa sanción está entre los 300 y los 1.500 euros. Solo cinco sanciones superan esa cifra y 163 están por debajo de los 300 euros. Más de la mitad de los sancionados consiguieron rebajar la multa a la mitad al realizar el pago voluntario antes de 15 días. La aplicación de la Ley Mordaza ha supuesto sanciones por un importe de 328.827 euros.

