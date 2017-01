El Alavés visita Vigo con la idea de mantener su buena línea como visitante

El Alavés es un equipo muy solvente cuando viaja. Lo demostró la semana pasada ante el Ahtletic en San Mamés. Siempre está bien colocado y tiene las ideas muy claras. Presiona con intensidad y trata de salir muy vertical para buscar la velocidad de Deyverson o la clase de gente como Ibai Gómez o Camarasa. Ese será, en principio, el esquema que veamos en Balaidos.

La Copa es un regalo para los vitorianos pero Pellegrino ya ha advertido que no quiere que sus jugadores pierdan la perspectiva porque lo trascendental es conseguir cuanto antes la permanencia. Eso es lo que podrá dar continuidad al proyecto. Tampoco quiere escuchar las voces que le acercan, tanto en liga como en Copa, a jugar competición europea la próxima temporada. Hay que focalizar todos los esfuerzos en lo que realmente importa al club: seguir en la máxima competición.

Pellegrino dejó en Vitoria a Gaizka Toquero por gripe. El delantero vitoriano no llegó a tiempo para recuperarse y se quedó en casa. Espinoza, que tiene pie y medio fuera de Vitoria, tiene un golpe en la tibia y también se quedó en la capital alavesa. El entrenador argentino descartó a Pantic, Krsticic y Sergio Llamas por decisión técnica. La duda reside en la portería ya que Fernando Pacheco tiene dolores en el pubis y no debería descartarse que, al igual que ocurrió en San Mamés, sea Ortolá el que juegue el partido. En cualquier caso, y mientras no se demuestre lo contrario, el guardameta titular es Pacheco.

DÍA Y HORA: Domingo 15 de enero a las 16,15 h.

ESTADIO: Balaidos.

ÁRBITRO: Melero López. Colegio andaluz.

POSIBLE ONCE:

Portería: 1. Fernando Pacheco

Defensas: 21. Kiko Femenía, 5. Laguardia, 24. Feddal, 15. Theo

Centro campo defensivo: 6. Llorente, 19. Manu García

Medio puntas: 17. Edgar (derecha), 8. Camarasa, 11. Ibai

Delantero: 20. Deyverson.

BANQUILLO: 13. Ortolá, 22. Vigaray, 3. Raúl García, 4. Alexis, 16. Dani Torres, 7. Rubén Sobrino, 25. Katai y 9. Christian Santos. Antes del partido habrá un descarte.

ALTAS Y BAJAS. Vuelve Theo Hernández en liga tras su sanción. Ya jugó el miércoles en la Copa del Rey ante el Depor.

LESIONADOS: Espinoza tiene un golpe en la tibia. Toquero tiene gripe. Einar Galilea (que suele jugar en el filial pero entrenaba con la primera plantilla) se rompió esta semana el ligamento cruzado anterior y estará más de 6 meses de baja.

APERCIBIDOS CON CUATRO CARTULINAS AMARILLAS: Femenía, Raúl García, Feddal, Dani Torres, Camarasa. También el entrenador Mauricio Pellegrino.

BALANCE FUERA DE CASA: 9 partidos jugados. 3 empates, 3 derrotas y 3 victorias. Goles a favor: 8. Goles en contra: 9.

MAURICIO PELLEGRINO: “Me gusta mucho el Celta, tiene una delantera muy goleadora. Tendremos que ofrecer nuestra mejor cara a nivel defensivo y ser bastante precisos en ataque. Ellos hacen una presión muy buena y habrá que saber salir de ella en todo momento. Queremos ser sólidos y salir victoriosos en todos los duelos. También tienen que tener una buena tarde nuestros jugadores. Ellos son un equipo bastante completo y juegan muy bien en casa. Por eso están en la Europa League. Será un partido muy difícil”.

