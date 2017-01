No quiero hacer leña del árbol caído, sin embargo, la actualidad manda. La universidad como institución está últimamente saliendo en los medios y no para bien precisamente.

En Algeciras la Escuela de Artes y Oficios se cae a pedazos literalmente y tienen que ponerle refuerzos para que no continúe el deterioro. Pero nadie hace nada por invertir en ella lo que sea preciso para que siga siendo centro de cultura y creatividad, en vez de tanto parche.

Otro centro universitario algecireño, donde se estudia a distancia, según reza su denominación, lleva una política espartana en lo que al gasto se refiere y sobrevive gracias a que sus patronos, es decir la diputación y la sede central aportan, la parte que les corresponde, tardíamente, pero eso es lo que hay. Gracias a ello, los trabajadores del centro, que no los Profesores tutores, cobran puntualmente sus nóminas.

En Sevilla, un juez de lo penal, que precisamente estuvo destinado en Algeciras antes de recalar en su Sevilla natal, ha condenado a un catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación de la que fue decano, por varios delitos de agresión sexual cometido contra otras profesoras, que para colmo se tuvieron que ir -ellas- de la Universidad. Pero vamos, tampoco es para tanto que diría el otro, pues eso ocurrió hace diez años. Pelillos a la mar. La justicia se ha lucido. Sin prisas, pero con pausas. ¿Dónde habré escuchado yo eso de que todos tienen derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas? ¿De qué me suena? ¡ah, sí, lo dice la Constitución! En gesto que le honra, el rector actual ha pedido perdón públicamente por esta ignominia.

Kilómetros más arriba, en la capital de España, en la universidad que lleva el nombre del rey equivocado (acuérdense cuando dijo, en abril de 2012, poco antes de abdicar a la salida del hospital al que acudió después de una accidentada jornada de caza con Corina aquello de Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pues digo, que el rector de esa universidad parece que no va a repetir porque no se va a presentar a las próximas elecciones al cargo, que además las ha tenido que adelantar al mes que viene. Lo triste de este caso es que un sector importante del cuerpo de profesores, apoyan al rector plagiador. Universidad endogámica donde las haya.

