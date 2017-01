La Mesa de la Energía del Bierzo marca la línea del 2017

A partir de las 11:30 horas se celebra la primera reunión del año. La cita no tiene planteamientos previos, según el vicepresidente Iván Alonso. Sí que propondrán solicitar una reunión con Álvaro Nadal o incluso se hablará de la posibilidad de movilizaciones. Pero la idea es que también sirva para acordar nuevas medidas en defensa del sector productivo del Bierzo y plantear propuestas de futuro que permitan dar un nuevo impulso económico a la comarca.

Iván Alonso señala que debatirán "la estrategia de posibles movilizaciones o no". "No sólo.- puntualiza- hablaremos de cómo nos han maltratado con el manido tema del carbón sino también sobre elfuturo del Bierzo, un plan de reindustrialización, la Ciuden, Endesa es decir, un conjunto de un todo que estamos viendo como un nada, y eso es completamente inaceptable, no podemos dejarnos morir"

La reunión se celebrará en el Centro Cultural de la calle Río Selmo, en Ponferrada

