Nerea Llanos: "Llegaremos a un acuerdo con el PNV en los presupuestos si reflejan las prioridades de los vascos"

La secretaria general del PP del País Vasco, Nerea Llanos, ha asegurado, en entrevista en `Hora 14 Euskadi´, que esperan llegar a acuerdos con el PNV en los Presupuestos de la CAV "si reflejan las prioridades y las necesidades de los ciudadanos vascos, como la creación de empleo, el bienestar social de los vascos y el capítulo de inversiones; de lo contrario, "presentaremos enmiendas para corregir esos presupuestos y, si no son atendidas nuestras propuestas, el acuerdo será difícil".

Sobre las negociaciones presupuestarias del Gobierno de Rajoy con el PNV, que al PP del País Vasco "no le constan", Nerea Llanos ha pedido al Partido Nacionalista Vasco que no mire los Presupuestos Generales con una visión partidista "sino que los mire con una visión de lo que interesa a los vascos", que no vaya con prejuicios ni con apriorismos -añade Llanos-, sino que, cuando se presenten, analice su contenido "y aquello que considere que no refleja los intereses de los vascos, que haga sus aportaciones, porque tanto para España como para Euskadi es muy importante que haya presupuestos, por ejemplo para poder avanzar en inversiones tan importantes como la Y griega vasca", ha asegurado la secretaria general de los populares vascos.

Sobre la presentación de la candidatura de Patxi López a la secretaria general del PSOE, Nerea Llanos señala que "lo que nos cabe es respetar lo que decidan los militantes del Partido Socialista y espera que, sea quien sea el elegido, "salga un PSOE fuerte, porque es necesario tanto para España como para Euskadi".

