José Miguel Esquembre: "Hay futbolistas que se están riendo del Eldense"

Después de que el entrenador del A. E. Prat, Pedro Dolera, se quejara en la sala de prensa del “Nuevo Pepico Amat”, de la actuación arbitral que, según él, había decantado la balanza del lado del C. D. Eldense en el partido jugado esta tarde, compareció, sin previo aviso, ante los medios de comunicación presentes en ese lugar, el abogado José Miguel Esquembre, portavoz del grupo inversor que ha aterrizado en la entidad deportivista.

Esquembre, presentado como nuevo miembro de la Junta Gestora del C. D. Eldense, quiso “hablar claro” antes de contestar a las preguntas de Radio Elda – Cadena SER para comenzar diciendo que “el grupo que está detrás de mí es un grupo muy amplio que ha elegido Elda por muchas razones entre ellas porque es una plaza muy apetecible en el grupo tercero”. El abogado ha advertido de que “cuando entra un grupo inversor potente no lo hace para destrozar lo existente sino para crear algo nuevo que le reporte un beneficio. Sin beneficio, salvo que sea por pasión, nadie mete dinero en el fútbol”.

José MIguel Esquembre, portavoz del grupo inversor del C. D. Eldense / Cadena SER

El portavoz del grupo inversor, como otros muchos antes, ha incidido en que el C. D. Eldense no tiene ninguna estructura, “absolutamente ninguna estructura” llegando a preguntarse “cómo el club ha llegado a tener 96 años de historia en esta situación” al mismo tiempo que se congratulaba de haber visto a unos chavales “que han metido la pierna como si les fuera la vida en ello y eso es pasión por su equipo”.

Asegura José Miguel Esquembre que “desde el momento en que me presenté al vestuario les dije que las cosas no se iban a hacer como hasta ahora, se iban a hacer como nosotros queremos y eso es, sobre todo, con seriedad” enfatizando en que “los futbolistas deben venir a ganarse el sueldo y aquí no se lo estaba ganando nadie, ni uno” y asegura haber visto a varios jugadores “como Molina, Chema Antón, Alcántara, Juanjo y Cañadas como no los había visto en ningún otro partido” añadiendo que “aquí hay jugadores que han venido a reírse de la afición del Eldense desde el pasado septiembre hasta hoy llegando a borrarse de los partidos” y sin citar nombres asegura que “hoy estaban arriba, en la grada, riéndose cuando tenían que estar rojos de vergüenza, rojos de vergüenza ”.

Asegura que “eso no es lo que queremos para el Eldense, queremos gente que venga a currar y a ganarse prestigio porque hay mucha gente mirando al equipo y ojeadores que van a todos los campos”. Según José Miguel Esquembre “si alguno de los futbolistas que estaban en la grada riéndose consigue, a partir de hoy, irse a algún otro sitio, pobrecito el equipo donde recale” y aprovecha para recordar que vienen a hacer las cosas con seriedad porque “desde el minuto cero hemos estado aportando económicamente al Eldense como el viaje a Hospitalet y como haremos el próximo fin de semana a Barcelona con viaje el día anterior al partido, hemos pagado los pagos fraccionados de la Seguridad Social, alquileres de pisos y no hemos pagado la nómina de diciembre porque hay futbolistas que no se lo merecen porque no han currado excepto los que han saltado hoy al campo”.

José Miguel Esquembre anuncia que “va a haber bajas, muchas a partir de esta semana y los que se vayan recibirán su nómina de diciembre con un pagaré con fecha uno de junio porque no han trabajado por el Eldense. Que sepa la afición que les han tomado el pelo y a nosotros no nos lo toman porque lo que queremos es un Deportivo fuerte y que no vaya por los campos de España haciendo el ridículo como hasta el momento”.

Ha calificado de “lamentable” la decisión de Mario Barrera de dejar el equipo y asegura que “Mario Cartagena me ha transmitido una fuerza increíble y me ha demostrado que era verdad cuando me dijo que con él los jugadores se iban a dejar el alma en el campo y por eso están abiertas todas las opciones. Me ha demostrado que es un tío que mira a los ojos y eso me gusta. Les dice a los jugadores su impresión y no les hace la pelota. Eso es bueno porque crea competitividad”. Sin embargo, reconoce que su futuro no está claro aunque por parte del grupo inversor porque “es un entrenador que quisieran muchos equipos para sí lo que ocurre es que estamos hermanados con el Elda Industrial y en este sentido, hay intereses contrapuestos por lo que será Mario Cartagena el que decida su futuro”.

El portavoz del grupo inversor que ha llegado al Eldense pide “paciencia porque nosotros vamos a demostrar las cosas con hechos y no con palabras” aunque “todavía no puedo deciros quién está detrás de todo este asunto aunque lo sabréis muy pronto” y reconoce que “la conexión con Jumilla existe aunque no es la gente que invirtió allí, ni mucho menos”. Asegura Esquembre que “el asunto de Jumilla me llegó muy tarde, en junio, con una persona que estaba allí involucrada y decidí asumir ese asunto que está en el Juzgado. En su momento hablará el Juez” y aprovecha para mandar un mensaje de tranquilidad asegurando que “aquí se mete dinero únicamente para hacer fútbol y no para crear una deuda como se piensa mucha gente. Está todo controlado por la Junta Gestora y las garantías que exigía están cumplimentadas”.

Reconoce que la intención del grupo al que representa es tomar el mando total del club en el plazo de seis meses aunque “hoy me han dicho que hay alguien que está preparando otra candidatura”.

José Miguel Esquembre, sobre la permanencia del equipo en Segunda B, ha revelado que se fijaron el objetivo de lograr diez victorias desde enero“y hoy ya hemos conseguido la primera” adelantando que “a partir de la semana que viene, si los papeles nos lo permiten, llegarán jugadores profesionales de una contrastada trayectoria futbolística, capaces de lograr esas victorias. Si eso no es suficiente para mantener la categoría, el año que viene habrá un fútbol destinado a subir pero mientras la matemáticas no digan otra cosa, el equipo va a luchar”.

Después de alabar el trabajo que realizan el Jefe de Prensa, Jorge Blanes, y el delgado, Vicente Soler, Esquembre ha manifestado que “esta semana tendremos listo un Reglamento de Régimen Disciplinario de jugadores que deberán cumplir porque son trabajadores del club y aquí cada uno tendrá unas funciones asignadas”. Se incorpora al club la abogada Cristina Birlanga que “tiene mucha experiencia en gestión de fútbol y fue la organizó internamente al Elche C. F. en Primera División” añadiendo que “vamos a crear una estructura jerárquica con funciones bien delimitadas y vamos a proveer a los futbolistas de todo lo que necesitan porque no tienen de nada”.

José Miguel Esquembre da un plazo de dos semanas para conocer a los inversores.

Comentarios