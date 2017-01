El cerco augura un año más difícil que el anterior

"La situación prácticamente es la misma". Un año después de la gran acampada del cerco ante la Xunta, marineros y armadores encaran con frustración un año que, lamentan, será tanto o más difícil que el anterior. Les han reducido un 17% la cuota en la zona octava C. El presidente de la Asociación de Armadores del Cerco de Galicia (Acerga), Juan José Blanco Agraso, asegura que el sistema de reparto de cuota es igual de injusto que hace doce meses. Han conseguido más cuota global, sí, pero esta se distribuye de forma muy desigual entre los barcos.

El 23 de enero de 2016, profesionales del cerco recogieron las que por 90 días fueron sus casas, pero advirtieron de que las protestas no terminaban ahí. Ahora, están a la espera de la reunión que tendrán en Madrid el próximo mes. Si las cosas no cambian, 2017 será un año de reivindicaciones. Así de claro lo tiene Maite García, una de las portavoces de la plataforma Mulleres do Cerco. El problema, afirman tanto García como Blanco, durante una entrevista en A Vivir Galicia, es que "mientras unos barcos tienen actualmente 10.000 o 20.000 kilos, otros tienen 300.000". Su demanda es sencilla: si el reparto cambia, aquellos que no consuman su cuota, deberán cederla. Algo que no ocurre en estos momentos en Galicia y que no saben por qué, ya que en otras comunidades, dicen, "se reparte lo que hay".

Gracias a la asociación, los que menos cuota han recibido, pueden sobrevivir. Una solución temporal que no les da estabilidad. Por eso exigen una solución urgente al gobierno y que la Xunta les ayude a conseguirlo. "No podemos estar pendientes de si un compañero nos cede pescado", concluye Blanco Agraso. Maite García, que también es armadora, asegura que con lo que le dan apenas podría salir al mar durante dos o tres meses. Por ello se ven obligados a compartir y "estirar la cuota lo máximo que podemos".

Maite también es redera. Su batalla en este campo es que se les reconozca el derecho a los adelantos a las pensiones.

