Este Obradoiro asusta

Cinco derrotas consecutivas y, lo peor, las sensaciones que ha transmitido el equipo en las últimas citas: inane, sin capacidad de reacción, sin fajarse en defensa, sin jugar ni por fuera ni en la pintura: un Obra sin alma. Y que sigue, por segunda jornada consecutiva, en puesto de descenso. Como se suele decir, ojo, primer aviso. Pitos en la grada de Sar, en la que habita una de las aficiones más incondicionales de la liga, pero que también es sabia, que ha visto mucho baloncesto y a la que no le gusta lo que ve desde hace jornadas. Y ojo también a las caras en el palco, que durante un buen rato, el presidente Raúl López miraba y miraba al banquillo, escudriñando cada gesto, cada decisión tomada desde el mismo. Y sus gestos no eran de aprobación, precisamente, no.

El Montakit Fuenlabrada ahondó en la crisis del Rio Natura Monbus Obradoiro aprovechando su nefasto segundo cuarto (12-28). A partir de ahí, todo fue plácido para los visitantes que mantuvieron las diferencias entre los quince y veinte puntos sin mayores agobios.

Llegaba el equipo de Moncho Fernández necesitado a su primera "final" de la temporada y eso se notó en arranque. Muy enchufado, apoyado en un excelente trabajo defensivo, el Rio Natura Monbus Obradoiro empezó mandando en el electrónico. Cogió rápido una renta de siete puntos con la que jugó hasta el inicio del segundo cuarto, pero luego desapareció. A los lanzadores del Obradoiro se le encogió el brazo y su rival, poco a poco, empezó a limar su desventaja hasta que mediado el segundo cuarto culminó su remontada (27-27). McConell y Dulkys estaban desaparecidos en el Rio Natura Monbus Obradoiro; Rupnik, Hakanson y Wear empezaron a marcar las diferencias con su acierto exterior.

El Montakit Fuenlabrada llegó al descanso por delante (33-43) y sobrepasado el ecuador del tercer cuarto acabó de sentenciar al Obra, demasiado errático en los lanzamientos y blando en defensa (40-59, min.26). El resto sobró, fue un suplicio para los aficionados y también para los jugadores menos habituales a los que Moncho decidió sacar a pista, no se sabe muy bien para qué.

Si el encuentro había sido calificado como "muy importante", el de la próxima jornada de nuevo en Sar ante Tenerife, tiene adjudicado el cartel de "final". Y menos mal que, rivales directos como Manresa, Joventut, Estudiantes y Murcia también "palmaron". Menos mal.

72- Rio Natura Monbus Obradoiro: McConnell (2), Dulkys, Bendzius (3), Whittington (12) y Pustovyi (16) - quinteto inicial - Cardenas (4), Llovet (), Allen (14), Urtasun (11) Yusta (6) y Pozas (4).

91- Montakit Fuenlabrada: Hakanson (10), Cruz (10), Wear (13), Diagné (5) y Paunic (13) -quinteto inicial- O?Leary (6), Rupnik (16), Sekulic (5), Smits (10) y Moreno (3).

Árbitros: García González, Araña y Caballero.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante unos 4.500

