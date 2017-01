Mentalmente hablando

L’Associació de Persones amb Malaltia Mental de La Safor i el CRIS i Centre de Dia La Safor elaboren esta secció amb el psicòleg Ruben Femenia i usuaris del centre que conten com viuen amb una malaltia mental i ens mostren les seues habilitats.

L’objectiu és acabar amb l’estigma que tenen les persones amb malaltia mental per normalitzar la seua situació i mostrar que no són més que persones amb una malaltia crònica que tractada es pot estabilitzar com qualsevol altra.

Comentarios