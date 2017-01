"Estoy orgulloso de este equipo y a muerte con él"

Había sido una semana muy complicada, y eso se notaba en el ambiente, antes y durante el partido. Hubo aficionados jerezanos que increparon al técnico a su llegada al estadio del San José. Algunos ni entienden, ni justifican las declaraciones que hizo el jueves, en las que anunciaba que sopesaba su renuncia tras el fallo del Comité de Competición. Sanchez Franzón explicaba a la conclusión del choque el juego desplegado por su equipo “en un campo difícil”. Para el preparador isleño, “hemos hecho un buen partido, hemos sido superiores a un buen conjunto, como el San José, que la semana pasada ganó al líder. Hemos tenido ocasiones claras, pero llevamos un par de encuentros en los que no estamos afortunados de cara a gol. Lo ideal habría sido ganar, pero es importante no entrar en una dinámica negativa".

De cualquier manera, este empate no hace olvidar la penalización recibida por la Federación Andaluza. De hecho, Sánchez Franzón considera que ni mucho menos el punto logrado ante San José compensa el que el ente federativo a restado a los xerecistas: "El punto que nos ha quitado la Federación no está recuperado. Hoy hemos ganado un punto a parte. A mí me parece absurdo que nos quiten un punto desde el aspecto deportivo por lo que sea jugando fuera de casa. No quiero hablar de mano negra, pero sí es un error gravísimo por parte de la Federación y de los equipos, por aceptarlo".

El técnico xerecista quiso matizar sus declaraciones del jueves: "Yo no sé si no me he explicado bien o se ha entendido de otra manera,, lo que quise decir es que no vengo al Xerez por dinero ni por hacer méritos deportivos. Yo lo que decía es que no quería engañar a la gente. Y yo engañaría a la afición si yo me quedara aquí sin ilusión. Ciertamente, el otro día estaba muy quemado y tocado. Pero también digo otra cosa. Los acontecimientos posteriores, no sólo me ha mantenido la ilusión sino que me la ha incrementado. Antes de comenzar el partido, estaba tremendamente orgullo de estar aquí y voy a ir a muerte con este equipo". Además, el entrenador azulino estaba muy tranquilo de cara a su vestuario, pues desvelaba que mantuvo una conversación con sus hombres: " Yo hablo con los futbolistas claramente cuando hago las declaraciones y les explico lo que es. Los jugadores, y lo han demostrado hoy, estaban plenamente convencidos de que yo iba a continuar, como así va a ser".

