Un solitario gol de Carrión decide el derbi

XEREZ C.D 1 - CÁDIZ C.F B 0





El Xerez C.D venció al Cádiz B en un partido poco brillante, pero en el que todos los jugadores se pusieron el mono de trabajo para sacar, con muchos apuros, el partido adelante. Mejor la primera parte que la segunda, donde el equipo dio un peligroso paso atrás, ante un rival que ya ha demostrado en esta liga su capacidad goleadora. Pero en defensa, los jerezanos completaron un encuentro extraordinario, sin apenas errores, sin darle margen a un buen equipo como el filial del Cádiz. Todo eso le valió para ganar al líder, que llegaba al Andrés Chacón tras perder ante el San José. Vicente Vargas dejó en el banquillo de inicio a Orellana y Quirós. El segundo regresaba tras una lesión y era entendible que no saliera en el once, pero sorprendió la ausencia del central, fijo desde que comenzó la liga. Israel se probó en el calentamiento, pero se resintió de nuevo de su lesión en el gemelo. No jugó ante el filial del Cádiz y tiene muy difícil que pueda estar para el derbi. En el centro del campo repitió con Agu y Alberto.

El partido comenzaba sin un claro dominador. El Xerez C.D salió con las ideas claras, tenía más la pelota y sabía que gran parte de la batalla se iba a librar en el centro del campo, por lo que ahí quería empezar a ejercer su dominio. La primera oportunidad la tuvieron a balón parado los azulinos. José Vega lanzó rozando el palo derecho de la portería defendida por Adrián. Juanito Benítez lo intentó por banda pero su disparo final se fue desviado. El delantero xerecista se retiró lesionado mediada esa primera parte. En su lugar entró Carlos Álvarez. El segundo máximo goleador del equipo también podría perderse el encuentro en Chapín. El primer gol llegaría tras jugada por banda de José Vega. El extremo se fue en velocidad, apuró línea de fondo y logró centrar buscando el remate de Pedro Carrión que marcaba para el Xerez. El Cádiz B protestó al entender que el balón no había rebasado la línea de meta. Tras la lesión de Benítez y el tanto azulino, el equipo amarillo ejerció un dominio claro su rival, que apenas tenía la pelota. Sin embargo, el Cádiz B no generó peligro en esos primeros cuarenta y cinco minutos. Tan sólo en centros al área que terminaban siempre en las manos de un seguro Zamora.

La segunda mitad comenzaría con cambios en el Xerez C.D. Vargas dejaba en la caseta a Agu, con algún problema físico y metió en el campo a Quirós. La primera oportunidad fue para el conjunto jerezano. Empezó la jugada Narváez que combinó con Carrión que en lugar de disparar cedió a Carlos Álvarez, que se entretuvo demasiado en el interior del área. A la salida de un córner remató de cabeza Ezequiel por encima del larguero. Con el paso de los minutos el control del partido era del líder, que sin embargo carecía de profundidad en su juego de ataque. Su mayor peligro era en jugadas a balón parado o desde la esquina o en la frontal del área. Los azulinos se limitaban a defenderse como gato panza arriba y excesivamente agazapados atrás. Habían dado un peligroso paso atrás y parecía que el gol del empate iba a llegar en cualquier momento. Al final, terminó resistiendo el Xerez C.D todas las acometidas de su rival, logrando así una victoria que le mantienen en ercera posición y a dos puntos del segundo clasificado, el Puente Genil.

FICHA TÉCNICA:

Xerez C.D

Zamora,Barragán,Abraham,Kevin,Guerrero,Agu,Alberto,Narváez,Juanito,Vega,Carrión.

Cádiz CF B

Adrián, Manu, León, Sergio, Soto, J.Perez, Ezequiel, Plano, Dani Carballo,Bastón, Legupin.

Comentarios