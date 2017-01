Un riguroso penalti evita la victoria del Mallorca

El Real Mallorca empata ante el Getafe en el estadio Alfonso Pérez tras un dudoso penalti que señaló, en el minuto 80, el colegiado a favor de los locales.

El equipo de Javier Olaizola salía ante el Getafe con la intención de conseguir la victoria, como ya aviso el míster el pasado viernes en rueda de prensa. El Mallorca crearía ocasiones desde el principio y en el minuto 11, Lekic disparaba desde fuera del área con la pierna izquierda y su disparo golpeaba en la madera y posteriormente en la espalda del guardameta, provocando que el balón entrase en la portería del Getafe. Con este golpe de fortuna el Real Mallorca conseguía el 0-1 en el marcador.

Tras el gol bermellón el Getafe cogía la pelota y creaba ocasiones, pero se veía al conjunto mallorquinista bien posicionado en el campo y sin sufrir demasiado. El partido se iba al descanso con 0-1 para el Mallorca.

En la segunda parte el equipo de Javier Olaizola le iba a ceder la pelota al Getafe pero seguiría firme en el campo y no dejaría que los locales consiguieran el empate en el marcador. Todo iba según el plan bermellón, hasta que el colegiado, en el minuto 80, señalaría un riguroso penalti a favor del Getafe muy protestado por los jugadores del Real Mallorca. Jorge Molina no perdonaría y empataría el encuentro.

El Real Mallorca no le perdería la cara al encuentro y se lanzaría al ataque para intentar conseguir la victoria, pero no lograría ese deseado gol. El partido terminaba con un 1-1. El Mallorca conseguía un punto en un campo muy complicado pero con la sensación de no haber podido ganar por una decisión arbitral.

Tras este resultado, el Real Mallorca ocupa la decimoséptima posición en liga con 23 puntos y pendiente de lo que hagan hoy el Alcorcón y el Almería para no terminar la jornada en zona de descenso.

