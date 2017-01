El Reus tanca la primera volta amb una victòria contra l’Almeria

El Reus posa punt i final a la primera volta del campionat. Una primera part de la lliga de somni per un equip que té com a principal objectiu la permanència i que amb 30 punts, es troba a tan sols un punt dels llocs de play-off d’ascens. Només les dues últimes derrotes de l’equip han evitat que els de Natxo González es trobessin a dia d’avui en llocs de privilegi.

El conjunt roig-i-negre ha sabut controlar amb solvència la primera meitat del partit, encara que s’ha vist poc joc ofensiu a les dues àrees. El Reus no ha perdonat en la primera ocasió que ha tingut. Una centrada lateral d’Angel Martínez la rematava Máyor amb el cap per a superar a Casto i fer l’1 a 0 a la mitja hora de joc. Poc després, en un córner tret per Querol, Atienza ha rematat desviat per molt poc al primer pal. Han estat les ocasions més clares de la primera meitat davant un Almeria totalment desaparegut en atac i que no ha donat problemes a Badia.

A la represa, els de Soriano han sortit a buscar l’empat, i han tingut alguna aproximació a la porteria d’Edgar Badia però sense ensurts. A mesura que anava avançant el segon temps el Reus s’ha tornat a fer amo i senyor del partit. L’Almeria, més centrat en atacar que no pas en defensar ha deixat espais al darrera que el Reus ha aprofitat per crear perill. Querol, en un contracop ha fet lluir a Casto que enviava la pilota a córner. Al mateix servei de cantonada un remat de cap d’Olmo també feia intervenir el porter visitant que salvava el gol amb els peus. El Reus ha gaudit de bones ocasions per sentenciar, inclús Jorge Díaz ha fallat un penal.

Però el partit ha quedat marcat per l’ensurt de Querol que ha deixat glaçat al Municipal de Reus. Ha estat en una acció entre el porter Casto i el reusenc David Querol al minut 65. En una pilota dividida, el porter de l’Almeria ha sortit amb tot per endavant i li ha propiciat una puntada de peu esgarrifosa a la cara de Querol, que s’ha quedat atordit sobre la gespa i ha hagut de ser atès pels serveis mèdics. L’extrem roig-i-negre ha hagut de ser substituït, i tal i com ha anunciat el club en un comunicat mèdic, “el jugador ha rebut un traumatisme facial amb ferida al llavi superior que ha precisat sutura”. El mateix comunicat deia que el jugador estarà unes hores en observació i que en principi estarà disponible per al proper entrenament de l’equip. Tot i això, l’acció no ha estat castigada pel col·legiat Arias López que incomprensiblement no ha indicat ni falta ni targeta per a Casto.

En el tram final del partit l’Almeria ha fet un pas endavant en busca del gol de l’empat, mentre que Natxo González ha apostat per introduir un central més per donar més consistència en defensa en els darrers minuts. El Reus ha estat sòlid al darrera i ha pogut salvar la victòria fins a l’últim dels sis minuts d’afegit.

Després d’una primera volta de somni, la lliga no s’atura. La segona part comença el proper diumenge (16h) on el Reus rebrà al Municipal al Mallorca, allà on tot va començar.

