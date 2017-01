Eusebio no piensa en la Copa, pero reserva a Vela

Eusebio no quiere pensar en la Copa del Rey, en el complicado cruce de cuartos de final contra el Barça, y quiere centrarse en la visita liguera de este lunes a Málaga. No quiere distracciones. "No pensamos en nada más que el partido del Malaga, iremos con toda nuestra energia a sacar los tres puntos", señala el técnico realista. Pero después no incluyen en la convocatoria para ese encuentro de La Rosaleda a Carlos Vela. El delantero mexicano sigue con sus problemas de menisco, y aunque ha completado parte de la sesión con el grupo, los médicos recomendaban que se le diera descanso esta jornada de Liga, algo que Eusebio veía con buenos ojos, para ver si de esa forma puede recuperarle de cara al partido de Copa contra el Barça, tenerle al menos en unas mínimas condiciones de poder aportar, teniendo en cuenta su enorme calidad y su importante influencia en el juego de ataque realista.

De todas formas, se puede pensar que el hecho de que haya comenzado la sesión matinal, la última antes de jugar en Málaga, habrá quien piense que no es indicativo de que se haya recuperado de sus problemas de menisco que ya le impideron jugar en Villarreal el pasado miçercoles. Sin embargo, Raúl Navas también estaba en esa sesión, después de estar los últimos tres partidos lesionado, y se ha recuperado, hasta el punto de que no es para nada descartable que pueda ser titular en La Rosaleda. Eusebio ha reconocido, no obstante, que está teniendo problemas para gestionar su plantilla con dos competiciones, por culpa de la plaga de lesiones que ha sufrido la Real en las últimas semanas. "Estamos analizando cada caso, tratando de sacar el máximo rendimiento a cada situación. En ese sentido, de los lesionados, volvemos a contar con Raúl Navas. En la gestión de los recursos que tenemos, podemos mirar el calendario. Estamos teniendo muchos partidos en pocos días".

Eso quiere decir que Markel Bergara. Zaldua, Mikel Gonzalez y Carlos Martínez siguen lesionados, junto a Carlos Vela, por lo que ha tenido que llevarse a Málaga a los 18 jugadores disponibles de la primera plantilla, más el refuerzo del lateral derecho del filial realista, Alvaro Odriozola, al que el técnico realista ve listo para poder debutar en Liga con el primer equipo. "Le veo preparado, es un jugador que lleva demostrando un gran nivel en el Sanse hace tiempo. Estoy convencido de que nos va a ayudar".

Porque Eusebio no quiere despistes, su idea es seguir peleando por Europa, porque no terminar la jornada en quinta posición, y afrontar así con más moral la eliminatoria de Copa contra el Barça. "El Málaga ha demostrado ser un equipo con mucha decisión, ritmo e intensidad. El partido es muy importante para nosotros. Pensamos en la Rosaleda, en nada más, porque una distracción nos llevaría a no hacer lo que sabemos y tenemos que hacer. Ya hemos visto los matices que le ha dado Romero al Málaga, no será un partido sencillo", sentencia el entrenador vallisoletano.

Comentarios