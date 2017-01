Chaparrón al descenso

¡Menudo chaparrón ha caído en El Molinón! De agua por la lluvia, sí; pero sobre todo de puntos con el descenso. Los 14 que saca ya el Eibar a los puestos de peligro, tras su triunfo en Gijón contra el Sporting (2-3). Los goles de Adrián González, Pedro León y Antonio Luna valen su peso en oro, y permiten a los armeros seguir en una situación más que cómoda en la clasificación, muy cerca de puestos europeos, y de paso, deja más tocado todavía a un Sporting de Gijón que se hunde en las posiciones calientes de la tabla.

Y todo llega tras un encuentro con más goles que fútbol, hasta el punto que realmente habría que decir que ha tenido más tantos de los que ha merecido el pobre espectáculo ofrecido por ambos equipos. Eso sí, intensidad y pelea no ha faltado en ningún momento. Porque el Sporting ha salido como obús, a por el partido, por lo civil o lo criminal, pero se ha encontrado con un equipo armero muy aplicado, serio y disciplinado, que le ha parado los pies en seco. Primero con un penalti, dudoso, pero quien no dudó fue Borbalán para señalar los once metros. Adrián Gonzalez adelantaba a los eibarreses, que querían aplacar el ánimo de El Molinón para vivir más tranquilo. No pudo. Porque Riesgo regaló de forma incomprensible el empate al Sporting, al ceder un balón a Carmona que sólo tuvo que empujar en su portería. El debarra no tuvo su mejor día, porque en un error impropio de su sobriedad, tuvo la culpa del primer tanto gijonés, y luego tuvo que retirarse lesionado por culpa de un fuerte golpe de Carmona.

Con 1-1 parecía comenzar el partido otra vez. Y otra vez fue el Eibar el que volvió a dar. Esta vez pedro León, después de recoger un rechace dentro del área tras un disparo desde la frontal de Adrián González. Pero en esta ocasión, el equipo de Mendilibar no se durmió en los laureles, y fue a hacer más daño a un Sporting, ahora sí, tocado. De nuevo Adrián desde la frontal, Cuellar no atajaba bien la pelota, la defensa asturiana se durmía, y aparecía Atonio Luna como una locomotora para poner el tercer gol del Eibar en el marcador. Era el mejor escenario para un Eibar que no necesitaba vivir el choque con la trascendencia que lo hacía el Sporting, al que le iba la vida en ello. En cinco minutos había finiquitado la visita.

Pero quedaba la segunda parte, en la que al Eibar sólo le hacía falta con aguantar su cómoda renta para caminar hacía una victoria vital para conseguir su objetivo: la permancia. Porque dejar a 14 puntos el descenso es un chaparrón importante de puntos, como para saber gestionarlo y soñar con un final de temporada dulce. Pero los armeros se iban a compliar la tarde asturiana. Porque en pura logica el Sporting iba a apretar en busca del empate, o algo más si podía. Y lo buscó, aunque por fortuna no lo encontró. Si redujo diferencias, y llevó el nerviosismo a las filas armeras. Pero fue sólo eso. Nada más. Porque el Sporting agobió, pero no mordió. En parte también porque a los eibarreses les sobró seriedad en defensa. Aunque algo más había que haber hecho para conseguir no pasar tantos apuros. Porque era innecesario. El Sporting estaba herido de muerte, y no se le podía dar vida. Sea como fuere, el empate gijonés no llegó, y el Eibar volvió a ganar fuera de casa en Liga, algo que no hacía desde que lo hiciera el 11 de spetiembre de 2016 en Granada.

PARTE MÉDICO DE RIESGO Y TAKASHI INUI La Sociedad Deportiva Eibar ha facilitado al finalizar el partido el parte médico de los dos jugadores que se han lesionado en El Molinón. "Asier Riesgo tiene un fuerte golpe en la rodilla izquierda, pendiente de evolución. Riesgo, que se ha lesionado en un encontronazo con un jugador del Sporting y ha sido sustituido por Yoel en el minuto 25 de partido, será sometido mañana a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión", dicen los galenos armeros sobre Riesgo. Y sobre Takashi Inui, señala que se le "han sido practicadas nueve grapas en la cabeza tras un golpe cabeza con cabeza con Lillo en la primera parte. Pese a la violencia del golpe, el futbolista japonés ha seguido en el partido hasta el minuto 73, en el que ha sido sustituido por Rubén Peña".

