Un campeón de invierno insaciable

Dominio total. No hay escenario, no hay rival, no hay momento de dificultad que no sea superado por las huestes granotas en el duro campo de batalla en el que el Huesca convirtió El Alcoraz, ante un líder que finaliza la primera vuelta con cinco victorias consecutivas y con un colchón de once puntos respecto a la zona de ascenso directo.

En el noble arte de la lucha, Muñiz dispone de once guerreros preparados para fajarse en el cuerpo a cuerpo. Así lo demostraron en una nueva oportunidad, Jason Remeseiro que abría el camino hacia el éxito o Abraham Minero que combatió en el lugar del comandante Morales.

Sin fisuras en sus líneas, sin el más mínimo síntoma de fatiga en la contienda, con ayudas constantes, con repliegues ordenados, con ataques escalonados y con un depredador del área como Roger Martí que se ha devorado en una semana a tres rivales como Lugo, UCAM y Huesca.

El ‘killer’ está en racha. El frío y la dura sequia goleadora en otros poblados generará cierta zozobra si se aproximan con los ocho millones de euros que tiene como cláusula de rescisión. Van a ser días complicados y en los que el general tendrá que preparar mentalmente a su intratable ejército.

El Levante se ha coronado como campeón de invierno, aunque sus rivales ya lo ven como un equipo insaciable, sin respiro, aguardando al Numancia para seguir recortando los plazos que le conduzcan hacia la gloria.

FICHA TÉCNICA

Huesca: Herrera; Akapo, Iñigo López, Jair, Brezancic; Melero, Aguilera (Camacho, m.58); Ferreiro (Alexander González, m.65), Samu Saiz, Vadillo; y Borja Lázaro (Urko Vera, m.75).

Levante: Raúl; Pedro López, Postigo, Pier, Toño; Abrahan (Saveljich, m.83), Lerma, Insa, Campaña (Espinosa, m.72); Jason y Roger (Rafael, m.67).

Goles: 0-1, m.22: Jason. 0-2, m.55: Roger.

Arbitro: Areces Franco (Comité de Asturias). Amonestó a los locales Ferreiro, Aguilera, Alexánxer González y Borja Lázaro; y a los visitantes Jason, Insa, Lerma y Roger.

