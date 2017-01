Aragón es la quinta comunidad con menos abortos en la sanidad pública

Aragón es la quinta comunidad autónoma en la que menos abortos se realizan por la sanidad pública. Según los datos más recientes (los de 2015), ese año, en Aragón, se llevaron a cabo 2.210 interrupciones voluntarias del embarazo y solo nueve se realizaron en centros públicos. La objeción de conciencia es uno de los argumentos más empleados para explicar esta situación, pero, desde ACAI, la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo, hablan también de falta de experiencia y preparación de los facultativos públicos.

Desde la asociación de clínicas privadas explican que en las escuelas de medicina y enfermería solo se trata el aborto en curso y no el aborto provocado, por lo que no se adquiere ningún tipo de experiencia. "La anatomía, la fisionomía de la mujer es diferente y tienes que actuar de diferente manera", señala Francisca García, presidenta de esta asociación. "Y no solo las técnicas; estoy hablando también de la necesidad de acompañamiento, para atender a una mujer que está sufriendo una situación de estrés emocional".

El Gobierno de Aragón sale en defensa de los obstetras que trabajan en el sector público. Desde la DGA aseguran que están preparados y que todos cuentan con la especialidad vía MIR. La sanidad pública aragonesa recibió (en 2015) 1.678 consultas para la realización de abortos. Solo llevó a cabo nueve. Francisca García asegura que, cuando un médico informa a sus compañeros de que realiza abortos, pierde prestigio. "Resta, porque se considera que es una práctica no normalizada; el aborto provocado no se considera como si fuera un apéndice", señala.

Por el contrario, el cirujano Antonio Gasós, miembro de Provida-Aragón, defiende que tal estigma no existe y que las técnicas que se emplean para la realización de abortos "no requieren un aprendizaje tan espectacular; un ginecólogo sabe perfectamente cómo se puede hacer un aborto sin ningún tipo de problema, estoy convencido", indica.

Más datos

En 2015, en Aragón, se realizaron cinco abortos a menores de quince años, 206 a adolescentes entre los 15 y los 19, y 458 entre los 25 y los 28 años. La mayor parte de los abortos que se realizan en Aragón se llevan a cabo en dos clínicas privadas de Zaragoza: Clínica Actur y Clínica Aragonesa de Medicina y Cirugía. El Gobierno de Aragón les paga por cada aborto derivado y el rango de precios va de los 350 euros por un aborto de menos de 12 semanas a los 1.587 por un aborto de las 21 a las 22 semanas.

Debido al vacío que hay en los planes de estudio y a la falta de interés que hay por especializarse en las técnicas, los médicos que realizan abortos avisan de que se está produciendo un vacío generacional, según Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Privadas.

Al contrario que en Aragón, los abortos por la sanidad pública en Cataluña e Islas Baleares se sitúan entre el 40 y el 50%. Se debe, según la asociación, a las políticas para dispensar el aborto farmacológico. Pero Francisca García avisa que no se dan otras alternativas y que, si hay algún problema, las pacientes tienen que ir corriendo a las clínicas privadas. Según la DGA, salvo el Royo Villanova y el Provincial, todos los hospitales públicos aragoneses están autorizados a realizar abortos.

