El consejo del Sporting vuelve a ratificar a Abelardo

El consejo de administración del Sporting no se plantea la destitución de Abelardo. Al menos de momento. Lo confirmó públicamente tras la derrota frente al Eibar el portavoz del consejo, Fernando Losada.

Los dirigentes solo contemplan la salida de Abelardo si es este quien toma la decisión de dimitir y, por tanto, renunciar al contrato firmado hasta el año 2020. Una posibilidad, la de irse voluntariamente, descartada por el propio entrenador. La última vez, en la rueda de prensa de este domingo.

Asegura Losada que no es una cuestión de dinero, sino de confianza. "No queremos bajar, queremos ir poco a poco. No puede verse todo tan negativo. El Pitu es uno de los nuestros, y ganando en Sevilla estaremos con los mismos puntos que la temporada pasada al término de la primera vuelta. No hay ultimátum para Sevilla, pero es que no debe haberlo. Confiamos en la plantilla, en el cuerpo técnico, en los jugadores y en el director deportivo, que debe aportar lo suyo ahora en el mercado de fichajes".

Losada exponía los motivos que llevan al consejo a apostar por la continuidad del técnico: la mejor imagen que, dicen, dejó el equipo ante el Eibar, los mensajes de Abelardo en la rueda de prensa posterior al partido (no hubo conversación con él), la confianza en el trabajo del 'coach' Ricardo Serrés y lo que puedan aportar las incorporaciones del mercado de invierno.

"El consejo no mete goles", decía Losada en su comparecencia ante los medios de comunicación, aunque posteriormente dejaba claro que los dirigentes asumen su "cuota de responsabilidad".

Este panorama, con el equipo hundido, la primera concentración de protesta contra el consejo de la temporada y el club sin soluciones, se produce a las puertas de la junta de accionistas en la que los dirigentes tratarán de explicar por qué ha aflorado deuda oculta en la entidad y se aprobará el cambio de estatutos para permitir que el presidente pueda cobrar un sueldo.

Concentración de protesta contra el consejo a las puertas de El Molinón. / SER Gijón

