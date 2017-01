Baskonia gana pero no será cabeza de serie y BB queda fuera de la Copa

Baskonia hizo los deberes en el derbi vasco pero Iberostar no falló en su cancha y los de Sito Alonso no serán cabeza de serie en el bombo de la Copa del Rey que arranca, precisamente, en Vtoria el jueves 16 de febrero. Bilbao Basket sólo fue por delante en el luminoso con el 0 a 2 y se despidió de sus posibilidades de viajar a Vitoria dentro de un mes. Además, Morabanc no falló en el Principado. Los ocho clasificados para la cita de dentro de un mes son Real Madrid, Barcelona, Valencia, Iberostar (en el bombo A) y Baskonia, Herbalife, Unicaja y Morabanc Andorra (en el bombo B).

Los alaveses dominaron el partido desde el principio (10-2, min. 4) gracias a la buena puesta en escena de Ilimane Diop y Adam Hanga. Aunque los de Durán se acercaron a 3 puntos terminaron por claudicar al final de la primera entrega (17-8). Le costó anotar a Retabet.es que sólo llevaba 2 puntos en los primeros 4 minutos.

Baskonia alcanzó la decena de diferencia en el segundo periodo (27-17) porque Larkin comenzó a sumarse a la fiesta pero fueron Voigtmann y Beaubois con cuatro triples consecutivos los que estiraron la goma en serio (39-23, min. 18). Al descanso, con 41-27 llegaron los dos equipos con números muy parejos en materia reboteadora y en pérdidas (9 ambos). El parcial de la segunda entrega fue de 24-19.

El conjunto alavés mantuvo el pulso en el tercer cuarto, que terminó con un sintomático empate a 23. A pesar de ellos, los de Sito Alonso mantenían la diferencia de 14 puntos y se dedicaban más bien a escuchar en la radio cómo iban las cosas en Tenerife. Hervelle y Shengelia se vieron implicados en una tangana que resolvieron los colegiados con una doble técnica. No hay derbi tranquilo al cien por cien ni en Vitoria ni en el campo de Miribilla.

Beaubois destapó el tarro de las esencias en el último cuarto y Baskonia puso la directa para ganar el compromiso con solvencia (84-62. min. 39). El escolta francés terminó con 21 puntos. Los vitorianos esperan un cruce amable dentro de los cocos del bombo A en el sorteo del Palacio de Congresos Europa mientras que Retabet.es seguirá trabajando para apuntalar la temporada y no sufrir en la segunda vuelta. Todo lo que llegue a partir de ahí lo podrá considerar como un premio merecido. Hervelle fue el mejor artillero vizcaíno con 15 puntos al final del choque.

BASKONIA- 84 (17 + 24 + 23 + 20): Larkin (12), Bargnani (3), Voigtmann (12), Hanga (14), Beaubois (21), Blazic (8), Diop (4), Tillie (5), Shengelia (5), Budinger (0) y Luz (0).

RETABET.ES BILBAO BASKET- 63 (8 + 19 + 23 + 13): Bamforth (11), Borg (5), Tabu (8), Lapornik (6), Mumbrú (15), Hervelle (3), Vucetic (0), Buva (9), Llorente (0), Erik (6).

ÁRBITROS: Jiménez, Sánchez Montserrat, Fernández.

INCIDENCIAS: 12.118 espectadores en el Buesa Arena. Homenaje a Pablo Prigioni. Se retiró una camiseta gigante con su nombre y con su número (el eterno 5) al lado de la Torre 10 del pabellón.

