Primeros desbordamientos

Las intensas lluvias caídas en las últimas horas en Gipuzkoa han provocado el desbordamiento esta madrugada del río Oria a la altura de Andoain y del Urumea en el término municipal de Hernani.

Gipuzkoa, especialmente su zona este, está en alerta naranja desde ayer por precipitaciones persistentes al igual que Bizkaia, aunque en este territorio no se han registrado desbordamientos por el momento, según han explicado las fuentes.

Los cielos en Euskadi se presentan hoy con precipitaciones generalizadas y localmente persistentes, que será de nieve sobre los 900 metros, aunque la cota descenderá al final del día a 600 y a 200 metros en el extremo oriental, las temperaturas no cambiarán y los vientos soplarán del norte, fuertes en el litoral.

Según ha informado la delegación territorial de Aemet, para mañana se esperan cielos cubiertos con precipitaciones débiles, que tenderán a remitir al final de la jornada, cota de nieve en descenso, desde los 500 metros hasta cualquier cota al final del día, temperaturas en descenso, notable en el caso de las mínimas, y vientos del norte, más intensos en zonas altas.

Las temperaturas mínimas registradas esta madrugada eran de 7 grados en Bilbao, y de 3 en San Sebastián y Vitoria, mientras que se esperan máximas de 12 grados en la capital vizcaína y la guipuzcoana, y de 8 en la alavesa.

El estado de la mar, en el Cantábrico hasta las veinte millas, será de fuerte marejada, que aumentará temporalmente a gruesa por la noche hasta mediodía, con mar de fondo del noroeste y olas de 1 a 2 metros.

Los vientos en la mar soplarán del noroeste, fuerza 5 o 6, temporalmente fuerza 6 o 7 durante la noche, aunque amainarán al norte, 4 o 5, durante la tarde, mientras que la visibilidad podría ser temporalmente regular o localmente mala por lluvias y aguaceros.

