Los menos habituales pierden el amistoso ante el Lausanne

El Cádiz, con lo menos habituales, cayó derrotado ante el Lausanne suizo en el amistoso que se celebró en la mañana de hoy en El Rosal. Era el momento para los futbolistas que no tenían minutos en la liga o para otros, como Garrido que además jugó de central que no pudo jugar por sanción ante el Valladolid.

El conjunto suizo fue mejor en la primera parte e hizo emplearse a fondo en varias acciones al guardameta cadista Jesús Fernández. El choque fue caliente en primer tiempo, no en vano una entrada sobre el canterano Alberto acabó con tángana y con el futbolista pidiendo el cambio por una herida en la rodilla. En su lugar entró el Gastón del Castillo que tampoco tuvo demasiado tiempo porque también tuvo que ser sustituido por molestias. Al descanso el resultado fue de empate a cero peo con cierta superioridad del equipo visitante.

En el segundo tiempo, con carrusel de cambios en el Lausanne, el choque se equilibró algo más. Un disparo lejano de Torres sorprendió a Jesús y ponía el primer y único tanto del partido en el minuto 51 de partido. El Cádiz intentó hacer el empate. Güiza tuvo una ocasión muy clara para marcar, y acabando el partido Aitor solo ante el meta visitante hace una vaselina que se marca fuera por poco con el portero vencido.

El encuentro no tuvo más historia, los menos habituales dieron un buen nivel para no perder ritmo de competición. Cabe destacar que Juanjo no estuvo en el césped, ya que tal y como adelantó Radio Cádiz el futbolista tiene cerca su salida, posiblemente con destino Marbella.

Comentarios