Podemos falsificó cientos de correos electrónicos para beneficiar a los candidatos apoyados por Pablo Iglesias

La dirección política de Podemos en Canarias, que apoyó las candidaturas de la corriente interna ‘Claro que Podemos’, avalada por Pablo Iglesias, falsificó cientos de correos electrónicos con el fin de beneficiar a sus candidatos durante las primarias celebradas en marzo de 2015. A las denuncias lanzadas desde el sector crítico encabezado por el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, y expulsado del partido tras su enfrentamiento con la secretaria general del partido en las islas, Meri Pita, se han unido ahora otras pruebas que avalan la existencia de fraude en las primarias. Por ejemplo, la conversación en un grupo de whatsapp en el que participan la propia Meri Pita, o la diputada Noemí Santana y otros dirigentes locales del partido, y en la que uno de estos dirigentes confiesa que no da abasto a crear tantas cuentas de correo como se precisan. Fuentes del sector de Podemos represaliado por la actual dirección aseguran, además, que “se utilizaron direcciones para apoyar a uno u otro candidato sin que las personas que ponían sus nombres como avalistas lo supieran”.

Durante las últimas fechas varios integrantes del sector encabezado por Meri Pita, que han roto con ella o han sido expulsados de la organización morada, han sumado sus denuncias y aún así advierten que se está ante la punta del iceberg. En concreto, se habla de “un auténtico tongo generalizado, tanto en la elección de los miembros de los órganos internos como en las candidaturas que se presentaron en las primarias para las distintas instituciones”. Según alguna fuente, incluso se planteó la posibilidad de que miembros de los círculos que trabajaban en instituciones públicas, accedieran a datos de contribuyentes o de receptores de servicios públicos, para convertirlos en involuntarios votantes de ‘Claro que Podemos’.

Estas denuncias comenzaron con la filtración de una serie de ‘pantallazos’ de móvil [se reproducen algunos en esta misma página] que recogen conversaciones entre dirigentes y miembros de Círculos, aunque en los últimos días han aparecido muevas denuncias en redes y en medios de comunicación en internet, aportando incluso notas manuscritas con los datos de los correos falsificados. Las denuncias son aún anónimas porque quienes han filtrado las denuncias y las pruebas que las acompañan confiesan que tienen miedo a las consecuencias que se pueden derivar de expresarlas públicamente. “Aquí el que disiente lo paga caro”, señala una de las fuentes. Las sospechas apuntan a la utilización del voto de inmigrantes de Lanzarote, al parecer vinculados a una organización saharaui, de los que se hizo votar en bloque a más de un centenar, falsificando 149 correos electrónicos. Los correos falsos explicarían la “avalancha” de inscripciones registradas en muy poco tiempo en esas fechas.

Desde el jueves de la semana pasada, poco después de hacerse pública la noticia, el Consejo Ciudadano negó rotundamente que se hubieran hecho trampas o que se hubieran creado correos de personas que no existían, pero no negaron que se aportaran correos creados masivamente a grupos que –según el Consejo Ciudadano- no podían valerse por ellos mismos para hacerlos, como los inmigrantes saharauis de Lanzarote “personas prácticamente analfabetas”, en palabras de Gonzalo Busqué Lorenzo, uno de los activistas del Círculo de Podemos en Lanzarote, que asegura en uno de los mensajes que se reproducen que se han logrado “149 nuevas inscripciones entre la colectividad de inmigrantes en tres días, 149 votos para CQP…, vamos, vamos, vamos”.

Busqué ha negado posteriormente la existencia de cualquier irregularidad en el procedimiento y ha afirmado que no es extraño que los correos tengan la misma clave de acceso o que jamás hayan sido utilizados por sus teóricos usuarios. Otro de los que se retratan con sus declaraciones en el chat ‘Primarias al Parlamento’, es Rodrigo Laiz, candidato al Congreso en las elecciones generales de diciembre por Santa Cruz de Tenerife y más tarde asesor de Dailos González, el único consejero de Podemos en el Cabildo Insular de La Palma. Laiz señala en uno de sus mensajes: “Compañer@s, necesito un favor, estoy en Barlovento, tenemos 3 portátiles y los tres están ya saturados de hacer correos, en fin, necesito 10 correos electrónicos“.

Hace unas semanas, el consejero Dailos González, despidió a su asesor, pareja sentimental de la segunda de la lista de Podemos al Cabildo palmero, que le había sido impuesto por Meri Pita. El despido provocó que González, fuera expulsado del partido de Pablo Iglesias.

El Consejo Ciudadano intentó explicar el sábado su participación en la creación de los falsos correos, explicando que para votar en las primarias era necesario, además de disponer de un DNI o identificación, un teléfono o un correo electrónico, y que, igual que en el resto de España, en Canarias se promovió una campaña de inscripción para facilitar el voto a las personas que no tenían acceso a internet. Recuerdan que el propio artículo 19 del Reglamento del Proceso de Primarias en Podemos para los órganos autonómicos dice que “el voto se emitirá telemáticamente a través de participa.podemos.info". También podían "habilitarse mesas presenciales para facilitar el voto telemático a la ciudadanía”, aunque el presencial no fue el procedimiento elegido en la mayor parte de los casos. El Consejo ha reconocido también que las conversaciones de chat difundidas en los medios se refieren a la creación de correos electrónicos para la comunidad saharaui de Lanzarote y que “después” de las votaciones se comprobó por organismos independientes las identidades de cada persona que participó.

Mientras se producían formalmente esas declaraciones, acompañadas de la amenaza de denunciar a los medios y periodistas que insistan en publicar noticias sobre las irregularidades detectadas en el proceso de primarias, Laura Fuentes Vega, responsable de redes sociales en el Consejo Autonómico de Podemos en Canarias, cursó instrucciones a través de la red social Telegram a los activistas de Podemos para que procedieran a activar una campaña masiva de tuits para desacreditar a la SER y a los periodistas que informaron sobre estas prácticas, cuidándose de pedir que se evitara que en la campaña “entren cargos públicos ni cuentas oficiales”. La campaña de Podemos contra los periodistas, denominada “Guerra de Redes”, fue interrumpida el mismo viernes tras hacerse pública la orden cursada por Laura Fuentes, que comenzó a circular en las redes sociales. La orden decía:

“GUERRA REDES:

Compas. Activamos hoy guerra de redes con #SERCanariasContraPodemos Sin que entren cargos públicos ni cuentas oficiales. 🚫

@FPomares_R

@Evaristo_Q

@Lurdessantana

@SER_LasPalmas

@radioclubSER

Llevan toda la mañana (y tantas otras) faltando a la verdad. No tienen ya credibilidad. Sin contrastar información sobre podemos canarias, con datos erróneos, sin dejarnos intervenir para explicar o aclarar la información, ni si quiera la ponen en duda ni comentan que son filtraciones, vendiéndose por completo a una parte intetesada, meZclando temas y juzgando actos que no pueden compararse así como muchos que son bienintencionados con otros que no lo son...vamos!

#SERCanariasContraPodemos”

