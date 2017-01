Rafael Gómez: "Ni siquiera sé lo que es el IRPF"

"No sé escribir y casi no sé leer" y "ni quisiera sé lo que es el IRPF". Estas afirmaciones de Rafael Gómez resumen su defensa en la declaración de hoy por presunto fraude a la Hacienda Pública de casi 60 millones de euros, por lo que la Fiscalía pide 44 años de prisión y 22 para cada uno de sus hijos, además de una multa que puede llegar a los 350 millones de euros. Por irregularidades en el pago del impuesto de Sociedades, de Patrimonio y del IRPF de 2003 a 2006 por parte de empresas de su grupo (Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000).

El juicio ha comenzado este lunes en la sala de la Audiencia Provincial, aunque pertenece al Juzgado de Instrucción número 3, para dar cabida a los medios de comunicación. Y desde las 11:15 hasta las 12:45 de la tarde han declarado ante el juez, Miguel Ángel Pareja, tanto Gómez como sus cuatro hijos. El primero sólo ante preguntas de la Defensa.

¿Y qué han destacado en sus declaraciones? Que nadie coordinaba de manera clara el grupo de empresas de Rafael Gómez, que cada uno se dedicaba "a lo suyo" y que nunca se han reunido en un consejo de administración. Nadie sabía "nada" de tributos y cada uno trabajaba en su cometido. El padre, buscando proyectos, Rafael hijo en la Joyería y "algo" en la construcción, Manuel en el departamento comercial, José María en proyectos y Esther, la única con estudios superiores de Derecho sólo en Urbanismo (posee un máster en la materia), aunque ha reconocido nociones de contabilidad.

Tanto Gómez como sus hijos han insistido en que no sabían qué beneficios tenía el grupo de empresas y que nunca han cobrado dividendos. También han incidido en la "confianza" en los profesionales dedicados a ello dentro de la empresa, Antonio Martínez y Daniel Barrios, y en los asesores externos. "Firmamos lo que nos ponían por delante para firmar, yo no me entero de lo que firmo porque pienso que los que me hacían ese trabajo son maravillosos", ha asegurado Rafael Gómez en su declaración, argumento repetido por sus hijos. Como "maravillosos para el mundo" ha sido el trabajo y los proyectos de su empresa, ha defendido el promotor.

Rafael Gómez con su mujer, Dolores Serrano, a la salida del juicio. / Cadena SER

"Siempre he confiado en las personas, como mi padre", ha declarado poco después su hijo Rafael. Que también ha afirmado que sólo ha cobrado un sueldo del grupo de empresas "en sobre", afirmación que ha rectificado su hermano José María, que después ha asegurado que todos cobraban por transferencia bancaria y unos 4.000 euros mensuales en la "época buena”.

La esposa de Rafael Gómez, Dolores Serrano, ha acudido al juicio y ha estado junto a su familia en el banquillo como responsable civil subsidiaria en el caso, pero no ha querido declarar.

En las cuestiones previas, el juez ha desestimado la petición de la Defensa de declarar prescritos los delitos de 2003 porque la instrucción del caso con la declaración de los hoy acusados comenzó antes de que terminara el periodo de 5 años para declarar esa prescripción. También se han desestimado las impugnaciones de la Defensa sobre informes periciales que los abogados de Gómez señalaban como "imparciales".

Las sesiones se retomarán el próximo miércoles con las declaraciones de los testigos de la Defensa. Y la próxima semana será la declaración de los peritos.

Según el relato de la Fiscalía y de la propia Abogacía del Estado, “se produjo una confusión evidente entre los intereses y voluntades patrimoniales de las sociedades y las rentas y patrimonios personales. No existía una línea divisoria entre los activos que estaban destinados a necesidades empresariales de aquellos afectos a satisfacer las necesidades particulares”.

Además, la Fiscalía mantiene que Gómez y sus hijos retiraron entre 2003 y 2006 hasta 60 millones en metálico en billetes de 500 euros para gastos de consumo, 20 millones por año.

Comentarios